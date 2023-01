Stengs krijgt rood voor vuistslag bij remise Antwerp, hoofdrol Dallinga bij Toulouse

Calvin Stengs heeft zondag een rode kaart gekregen bij het doelpuntloze gelijkspel van Royal Antwerp tegen Anderlecht. De Nederlander moest na een uur spelen inrukken na een vuistslag in de richting van tegenstander Amadou Diawara. In Frankrijk bezorgde Thijs Dallinga Toulouse met twee goals de winst.

Bij Antwerp maakte de van Lokomotiv Moskou gehuurde Gyrano Kerk zijn debuut. Hij verving Vincent Janssen, die vanwege zijn vijfde gele kaart van het seizoen geschorst was. Jurgen Ekkelenkamp was de derde Nederlander in de basis bij Antwerp.

In de Franse Ligue 1 eiste Dallinga een hoofdrol voor zich op. De Nederlandse spits maakte beide doelpunten voor Toulouse in de met 1-2 gewonnen uitwedstrijd tegen RC Strasbourg.

Dallinga vond in de achttiende minuut voor het eerst het doel, maar die goal werd afgekeurd wegens buitenspel. Zeven minuten later was hij uit een rebound wel trefzeker, kort nadat Kevin Gameiro Strasbourg op voorsprong had gebracht.