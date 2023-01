Boze Slot vindt dat Feyenoord tegen Twente 'overduidelijke penalty' is onthouden

Arne Slot is niet te spreken over het optreden van scheidsrechter Allard Lindhout in de uitwedstrijd tegen FC Twente (1-1). De Feyenoord-trainer vindt dat zijn ploeg in de slotfase van de Eredivisie-topper een strafschop had moeten krijgen.

FC Twente-aanvoerder Robin Pröpper stak zijn arm uit bij een luchtduel in het strafschopgebied en maakte daarbij hands. Dat was ook te zien op de beelden. Lindhout oordeelde dat Pröpper bij dat moment in zijn rug werd geduwd door Santiago Giménez en floot voor een vrije trap voor de thuisploeg.

"Ik vond het een onacceptabel moment van de arbitrage", zei Slot in De Grolsch Veste in gesprek met ESPN. "De spelers van FC Twente zijn iets slimmer in het maken van een overtredinkje waar de scheidsrechter niet voor fluit. Dan verwacht je dat spelers door gaan hebben dat je duwtjes mag geven. Dan is het heel teleurstellend om te zien dat het zo'n licht duwtje is."

"Mijn telefoon staat op exploderen door mensen die zeggen dat de eerste duw ook nog door Joshua Brenet gegeven werd. Het is niet te geloven. In topwedstrijden zijn standaardsituaties heel belangrijk. Ik herhaal het heel vaak, maar de arbitrage speelt een cruciale rol in topwedstrijden. Dat vind ik vandaag weer. Ik kan er wel omheen draaien, maar dit was een overduidelijke strafschop."

Pröpper gaf toe dat hij hands maakte, maar kon zich logischerwijs wel vinden in de lezing van Lindhout. "Ik werd in mijn rug geduwd en daardoor uit balans gebracht. Ik bewoog niet voor niets zo. De bal raakte ongelukkig mijn arm, dat zeker."

Arne Slot is niet te spreken over het optreden van scheidsrechter Allard Lindhout. Foto: Pro Shots

'Blijkt dat het niet makkelijk is om topwedstrijd te winnen'

Ondanks het 1-1-gelijkspel tegen FC Twente sluit Feyenoord deze speelronde in de Eredivisie af als koploper, maar het verschil met nummer drie PSV is wel naar vier punten geslonken. De Rotterdammers wisten ook de vorige topper - vorige week tegen Ajax - niet te winnen.

"Het blijkt wel dat het niet zo makkelijk is om een topper te winnen", zei Slot. "Je hebt gezien wat je daar allemaal voor moet doen. Toch hebben we een heel goede wedstrijd gespeeld tegen een heel goede ploeg als FC Twente. We hebben mooie kansen uitgespeeld en ik heb een paar uitstekende individuele prestaties gezien."

Volgende week krijgt Feyenoord de kans om wel weer een topper winnend af te sluiten. Het kwakkelende PSV komt dan op bezoek in De Kuip. "Hopelijk kunnen we dan recht doen aan wat we in mijn ogen verdienen: drie punten."

