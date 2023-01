Heitinga: 'Zolang ik niets hoor van de clubleiding ben ik trainer van Ajax'

John Heitinga zegt zelf ook niet te weten hoelang hij de eindverantwoordelijke op de bank bij Ajax zal zijn. De 39-jarige oud-verdediger, die trainer van Jong Ajax was, is na het ontslag van Alfred Schreuder doorgeschoven. Het is onduidelijk of Heitinga het seizoen op interimbasis afmaakt.

"Ik heb alleen in de hand wat vandaag gebeurt", zei Heitinga zondag tegen ESPN, kort voor zijn debuut als trainer van Ajax in Rotterdam tegen Excelsior.

"Verder kijk ik nu ook niet", vervolgde hij. "Zolang ik niets van de clubleiding hoor, ben ik trainer van Ajax. Dat is wat ik nu weet en dus kan ik ook niets over de komende wedstrijden zeggen."

Heitinga heeft de trainersdiploma's om Ajax te mogen leiden, maar het is zeer de vraag of de clubleiding hem ook op de lange termijn als coach van het eerste elftal ziet. Het enige wat de clubleiding tot dusver heeft bekendgemaakt, is dat Heitinga tegen Excelsior de hoofdtrainer is.

John Heitinga bij de aankomst van Ajax bij Excelsior. Foto: Pro Shots

Heitinga zou eigenlijk assistent van Schreuder worden

Overigens was aanvankelijk het plan dat Heitinga zou doorschuiven om assistent te worden van Schreuder, zo vertelde hij zondag.

Heitinga sloot daar donderdag met de clubleiding een mondeling akkoord over en zou vrijdag tegen Helmond Sport voor het laatst op de bank zitten bij Jong Ajax. Maar door het ontslag van Schreuder op donderdagavond veranderde dat.

"Een paar uur nadat ik een akkoord met de clubleiding had gesloten, kreeg ik een belletje dat ik vrijdag naar de club moest komen om te praten. Toen werd me verteld dat ik geen assistent werd, maar dat ik het zondag moest overnemen als eindverantwoordelijke. Zo zie je maar hoe onvoorspelbaar de voetballerij is."

Eerder

Aanbevolen artikelen