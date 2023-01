Kwakkelend Milan blameert zich thuis tegen Sassuolo, ook Juve pijnlijk onderuit

AC Milan heeft zondag een heel pijnlijke nederlaag geleden in de Serie A. De regerend landskampioen werd in eigen huis vernederd door laagvlieger Sassuolo: 2-5. Later op de dag beging ook Juventus op eigen veld een misstap door met 0-2 van AC Monza te verliezen.

Bij Milan-Sassuolo kwamen de bezoekers binnen een tijdsbestek van drie minuten op een 0-2-voorsprong in San Siro. Grégoire Defrel opende de score in de negentiende minuut door van dichtbij binnen te werken en Davide Frattesi vergrootte de marge naar twee met een schot binnenkant paal.

Olivier Giroud deed in de 24e minuut wat terug door op fraaie wijze raak te koppen, maar het bleek niet meer dan een druppel op een gloeiende plaat. Dankzij Domenico Berardi ging Sassuolo met een 1-3-voorsprong rusten. Armand Laurienté (penalty) en Matheus Henrique (laag schot) maakten de vernedering van de thuisploeg compleet.

Divock Origi zorgde in de 81e minuut met een schitterende uithaal nog voor de 2-5, maar een comeback zat er niet in voor Milan. Het is de derde harde nederlaag op rij voor de ploeg van trainer Stefano Pioli. Internazionale won met 0-3 in de strijd om de supercup en dinsdag was Lazio met liefst 4-0 te sterk.

AC Milan blijft op 38 punten steken. Dat zijn er twaalf minder dan koploper Napoli, dat bovendien een wedstrijd minder gespeeld heeft. De Napolitanen nemen het zondag om 20.45 uur op tegen het AS Roma van trainer José Mourinho. Nummer zestien Sassuolo boekte pas de vijfde overwinning van het seizoen.

Ook Juventus wint opnieuw niet

Bij Juventus-Monza stond de 0-2-eindstand bij rust al op het scorebord. Patrick Ciurria scoorde overtuigend na een mooie aanval en Dany Mota trof doel toen hij flink wat ruimte kreeg.

In de tiende minuut was Juventus al gewaarschuwd, toen Gianluca Caprari scoorde voor Monza, de club van Silvo Berlusconi. Door inmenging van de VAR werd echter geconstateerd dat hij buitenspel stond en dus ging het doelpunt niet door.

Juventus, waar Paul Pogba na lang blessureleed weer op de bank zat maar niet inviel, is het net als AC Milan kwijt in de Serie A. De laatste drie competitieduels leverden 'De Oude Dame' twee nederlagen en een gelijkspel op. Juve staat slechts dertiende.

Er werd dit seizoen weliswaar al elf keer gewonnen, maar de club kreeg onlangs liefst vijftien punten in mindering vanwege een grootschalige fraudezaak. Het halen van Europees voetbal lijkt een moeilijk verhaal te worden.

