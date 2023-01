AC Milan en Juventus pijnlijk onderuit op eigen veld, koploper Napoli wint wél

Regerend landskampioen AC Milan heeft zondag in eigen huis een pijnlijke nederlaag geleden tegen laagvlieger Sassuolo: 2-5. Later op de dag beging ook Juventus op eigen veld een misstap door met 0-2 van AC Monza te verliezen. Koploper Napoli boekte wél een overwinning.

Bij Milan-Sassuolo kwamen de bezoekers binnen een tijdsbestek van drie minuten op een 0-2-voorsprong in San Siro. Grégoire Defrel opende de score in de negentiende minuut van dichtbij de score en Davide Frattesi vergrootte de marge naar twee.

Divock Origi zorgde in de 81e minuut met een schitterende uithaal nog voor de 2-5, maar een comeback zat er niet in voor Milan. Het is de derde harde nederlaag op rij voor de ploeg van trainer Stefano Pioli. Internazionale won met 0-3 in de strijd om de supercup en dinsdag was Lazio met liefst 4-0 te sterk.