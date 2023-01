Keeperstrainer Hoek ontkent dat Cillessen wegens reserverol afviel voor WK

Frans Hoek, die het afgelopen anderhalf jaar keeperstrainer bij Oranje was, heeft zondag bij ESPN uitgebreid teruggeblikt op de rond het WK in Qatar gemaakte keuzes. De Noord-Hollander ontkent dat doelman Jasper Cillessen afviel omdat hij niet goed zou kunnen omgaan met een reserverol.

"Dat is absoluut niet de reden geweest", zei de 66-jarige Hoek in het programma Goedemorgen Eredivisie. "Jasper heeft bij ons eerder geweldig getraind zonder dat hij eerste keus was. Ik heb toen ook gevraagd: kan je daarmee omgaan? Dat kon hij."

Het passeren van Cillessen voor het WK was een van de opvallendste keuzes van bondscoach Louis van Gaal en Hoek, die de bevoegdheid had over de keepers. Cillessen werd in 2021 door toenmalig bondscoach Frank de Boer ook niet geselecteerd voor het EK. Later liet De Boer weten dat hij de keeper geen ideale reservespeler vindt.

Daarna bleek dat Van Gaal ging voor de verrassend geselecteerde Andries Noppert als eerste keus onder de lat. Mede daardoor ontstond het beeld dat NEC-keeper Cillessen, met 63 interlands de ervarenste Oranjekeeper op dit moment, niet werd geselecteerd.

Van Gaal zei op zijn persconferentie na het bekendmaken van de selectie dat Cillessen niet in vorm was. Hoek lijkt dat beeld te bevestigen. "Kijk maar eens de vijf wedstrijden van Jasper terug voordat de WK-selectie bekend was. Ik zie de keepers elke week in actie en zie dan ook de goede en mindere momenten. Er speelde ook veel rond Jasper."

Hoek doelt daarmee op het nieuws dat Cillessen een kind heeft gekregen uit een korte relatie met een Spaanse vrouw. Dat werd in november bekend. "Het zou een oorzaak kunnen zijn. Maar zo waren er allerlei omstandigheden", zei Hoek, die uiteindelijk samen met Van Gaal voor Noppert, Justin Bijlow en Remko Pasveer koos.

NEC-keeper Jasper Cillessen werd niet geselecteerd voor het WK. Foto: Pro Shots

'De penaltytest werd groter gemaakt dan het was'

Met Heerenveen-keeper Noppert onder de lat haalde Oranje de kwartfinales op het WK. Daarin werd de ploeg van Van Gaal na strafschoppen uitgeschakeld door Argentinië. De penaltyserie verliep dramatisch voor Nederland, terwijl in de aanloop naar het WK veel aandacht aan strafschoppen werd besteed.

Zo moesten de potentiële Oranjekeepers in Zeist onder leiding van oud-volleybalcoach Peter Murphy diverse tests ondergaan. "We keken naar het type keeper en welk voordeel dat kan opleveren. Het is groter gemaakt dan het is. Een paar dingen hebben we uit die tests meegenomen en een paar dingen niet", zei Hoek.

"Er zijn ook een paar dingen verbeterd. Op het moment van de penaltyserie was de lijst klaar. Er was geen onduidelijkheid over de volgorde en iedereen wist wat er van hem verwacht werd. Bij de keepers is er alleen niet uit gekomen wat we gehoopt hadden."

Van Gaal zwaaide na het WK af als bondscoach van Oranje en maakte plaats voor Ronald Koeman, die zijn eigen staf heeft samengesteld. Patrick Lodewijks is nu verantwoordelijk voor de keepers bij het Nederlands elftal.

Aanbevolen artikelen