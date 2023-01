Teruggekeerde Pröpper merkt dat plezier terug is na sabbatical van een jaar

Davy Pröpper heeft het plezier in voetbal weer teruggevonden na zijn sabbatical. De middenvelder van Vitesse maakte zaterdagavond na een jaar afwezigheid als invaller zijn rentree in de uitwedstrijd tegen sc Heerenveen (1-3).

"Het is alsof je net begint", zei de 31-jarige Pröpper na zijn rentree in het Abe Lenstra Stadion tegen ESPN. "Het voelt goed. Ik train nu acht weken mee en word steeds fitter. Het plezier is terug."

Het is nu ruim een jaar geleden dat Pröpper verrassend bekendmaakte een punt achter zijn loopbaan te zetten. De middenvelder, op dat moment speler van PSV, was het plezier verloren en voelde zich "niet comfortabel in de voetbalcultuur".

De voetbalkriebels kwamen binnen een jaar terug. In november meldde Pröpper zich op het trainingsveld van Vitesse, de club waar hij de jeugdopleiding doorliep en zijn loopbaan begon. Na een lange trainingsperiode speelde hij als invaller tegen Heerenveen zijn eerste officiële wedstrijd in lange tijd.

Davy Pröpper kwam in de 66e minuut het veld in voor Kacper Kowalski. Foto: Getty Images

'Ík hoef me niet helemaal comfortabel te voelen in deze wereld'

In het Abe Lenstra Stadion blikte Pröpper nog één keer terug op de periode waarin hij het plezier in voetbal verloor. De negentienvoudig international, die voor Vitesse, PSV en Brighton & Hove Albion speelde, vindt het moeilijk om te zeggen waarom hij besloot te stoppen.

"Dat gebeurt niet van de ene op de andere dag. Sinds je twaalfde zit je in de opleiding en volg je het leven van een potentiële voetballer. Dat begon me op een gegeven moment te storen. Je bent er heel veel mee bezig en het neemt een stuk van je leven in beslag", zei Pröpper.

"Ergens tijdens het afgelopen jaar kwam het gevoel terug dat ik weer wilde gaan voetballen. Ik was er nog niet helemaal uit op welk niveau ik dat wilde. Toen kwam het berichtje van de trainer (Cocu, red.) en daar zijn we mee verder gegaan."

Pröpper vreest niet dat hij op korte termijn weer snel het plezier in voetbal verliest. "Je hoeft je ook niet helemaal comfortabel te voelen in deze wereld, denk ik. Als het plezier maar de boventoon houdt, dan is het goed."

