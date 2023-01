Trainer Jansen schrikt van 'AZ-onwaardig' spektakelstuk: 'Hebben defensief gefaald'

AZ en FC Utrecht waren zaterdagavond verantwoordelijk voor het doelpuntrijkste gelijkspel in de Eredivisie van deze eeuw, maar vooral bij de Alkmaarders leidt het spektakelstuk (5-5) niet tot enig enthousiasme. Trainer Pascal Jansen wist niet wat hij zag in het AFAS Stadion.

"Ik ben wel geschrokken", bekende Jansen in gesprek met ESPN. "Met name het eerste half uur hebben we totaal niet zien aankomen. We hebben wel veerkracht getoond door daarna iets meer in de buurt van ons eigen niveau te komen. De neutrale kijker heeft genoten, maar voor ons was het minder prettig."

De vijftigjarige Jansen zag AZ na een kwartier al op een 0-2-achterstand staan. Die openingsfase bleek een voorbode van het spectaculaire vervolg van de wedstrijd. AZ herstelde zich knap van de desastreuze start en leidde na 34 minuten met 3-2, maar door een treffer van Nick Viergever stond het bij rust weer gelijk.

In de tweede helft gingen beide subtoppers op dezelfde voet verder: FC Utrecht kwam weer op voorsprong en AZ toonde opnieuw veerkracht. De thuisploeg mocht zelfs even genieten van een 5-4-voorsprong, maar Sander van de Streek tekende tien minuten voor tijd voor de tiende en laatste treffer in Alkmaar.

"Aanvallend hebben we een aantal dingen best aardig gedaan. Maar verdedigend hebben we als team echt gefaald", vindt Jansen, die met AZ verzuimde minimaal één dag de koppositie in de Eredivisie over te nemen. "Als je ziet hoeveel doelpogingen FC Utrecht mag ondernemen en hoeveel ballen ze tussen de palen krijgen, dan is dat AZ-onwaardig."

De teleurstelling bij AZ is groot na het spectaculaire 5-5-gelijkspel tegen FC Utrecht. Foto: ANP

Douvikas en Pavlidis krijgen beiden een bal na hattrick

Het was de eerste keer sinds 16 juni 1991 (6-6 bij RKC Waalwijk-FC Twente) dat beide ploegen in een Eredivisie-wedstrijd vijf keer tot scoren kwamen. Toch waren de verdedigende fouten niet het enige verhaal van het ware spektakelstuk in Alkmaar.

De Griekse FC Utrecht-spits Anastasios Douvikas maakte een hattrick tegen AZ en mag zich momenteel met tien treffers topscorer van de Eredivisie noemen. Ook zijn landgenoot Vangelis Pavlidis toonde met drie treffers voor AZ nog maar eens aan in topvorm te verkeren.

Normaal gesproken krijgt de man van de hattrick de wedstrijdbal mee naar huis, maar nu zijn het er twee. "Ik denk eerlijk gezegd dat ik de bal krijg, want ik heb 'm al", zei de 23-jarige Douvikas tegen ESPN. "Maar ik denk dat Pavlidis zijn eigen bal krijgt hoor."

FC Utrecht, dat onder trainer Michael Silberbauer na de winterstop een goede indruk maakt, was minder ontevreden over het spektakelstuk. "We hebben laten zien dat we tegen een team als AZ vijf keer kunnen scoren. Daarom ben ik trots op het team", zei Douvikas. "Ik ben ook erg blij met mijn goals. Helaas hebben we de drie punten niet."

Anastasios Douvikas scoorde drie keer tegen AZ en is nu topscorer in de Eredivisie. Foto: ANP

