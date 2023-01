AZ grijpt naast koppositie met bizar 5-5-gelijkspel tegen FC Utrecht

AZ heeft zaterdagavond in de Eredivisie op bizarre wijze gelijkgespeeld tegen FC Utrecht. In een wedstrijd met tien doelpunten werd het maar liefst 5-5. Door dat gelijkspel greep AZ naast de koppositie.

Halverwege stond het al 3-3 in Alkmaar. Namens de thuisploeg maakte Vangelis Pavlidis een hattrick. Zijn Griekse landgenoot Anastasios Douvikas deed datzelfde voor de bezoekers. Maxim Dekker en Mees de Wit maakten de overige twee doelpunten voor AZ. Voor FC Utrecht kwamen ook Nick Viergever en Sander van de Streek tot scoren.

AZ stond na een kwartier al op een 0-2-achterstand, maar zeventien minuten later had de thuisploeg al een 3-2-voorsprong te pakken. Vlak voor rust trok Viergever de stand gelijk. Douvikas zette Utrecht in de 56e minuut weer op voorsprong (3-4), maar door goals van De Wit en Pavlidis stond AZ tien minuten voor tijd op 5-4. Van de Streek bepaalde kort daarna de eindstand.

De vorige keer dat beide teams in een Eredivisie-duel ten minste vijf keer scoorden was op 16 juni 1991. De wedstrijd tussen RKC en FC Twente in Waalwijk eindigde toen in een 6-6-gelijkspel.

AZ had bij een overwinning koploper Feyenoord gepasseerd, maar blijft nu tweede met een punt minder dan de ploeg van trainer Arne Slot. De koploper gaat zondagmiddag op bezoek bij FC Twente.

Eerder op de dag won PSV met 2-0 van Go Ahead Eagles. RKC Waalwijk won van FC Emmen (2-0), Vitesse boekte een knappe zege bij sc Heerenveen (1-3) en NEC-Sparta eindigde in een gelijkspel (1-1).

AZ-FC Utrecht boeit van eerste tot laatste minuut

AZ-FC Utrecht boeide van de eerste tot de laatste minuut. De formatie van Jansen beleefde een valse start tegen de nummer zeven uit de Eredivisie. Op aangeven van Taylor Booth zorgde Douvikas in de twaalfde minuut voor de 0-1 en vier minuten later verdubbelde de aanvaller met zijn negende doelpunt van het seizoen de marge.

In de twintigse minuut werd AZ in het zadel geholpen door slecht uitverdedigen van Mike van der Hoorn bij een voorzet Yukinari Sugawara. De bal bleef hangen in het strafschopgebied waarna Maxim Dekker van dichtbij voor de 1-2 zorgde.

Daarna was het tijd voor AZ-topscorer Pavlidis om zich te laten gelden. De Griek stuitte in de 31e minuut eerst nog op FC Utrecht-doelman Vasilios Barkos, maar was in de rebound wel trefzeker: 2-2.

Met een fraai goal zorgde Pavlidis - de aanvaller draaide knap weg en schoot hard raak - voor de 3-2. Met een simpele intikker zorgde oud-AZ-verdediger Viergever voor de 3-3-randstand.

Ook spektakel genoeg in tweede helft

De ruim negentienduizend bezoekers in het AFAS Stadion moesten na rust liefst twintig minuten wachten voor zij weer een doelpunt te zien kregen. Douvakis dook op voor het Alkmaarse doel en voltooide op aangeven van Booth zijn hattrick.

Het antwoord van AZ volgde vijf minuten later toen De Wit op de juiste plaats stond om een fraaie voorzet van Tijjani Reijnders af te ronden: 4-4. De paal voorkwam kort daarna dat een kopbal van Van der Hoorn binnen viel. Pavlidis was in de 78e minuut wel trefzeker met zijn derde doelpunt van de avond: 5-4.

Daarmee was AZ virtueel koploper, maar toch ging het nog mis voor de Alkmaarders. Nog geen drie minuten na de goal van Pavlidis werd Van de Streek diepgestuurd, die ondanks een botsing met AZ-doelman Mathew Ryan de bal nog net genoeg vaart mee kon geven en zo voor de 5-5-eindstand zorgde.

Het was een passend slot voor een memorabele avond in Alkmaar. AZ vervolgt de Eredivisie volgende week zaterdag met een uitwedstrijd tegen provinciegenoot FC Volendam.

