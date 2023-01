Heerenveen gaat aanvaller Sarr voor ruim 10 miljoen euro verkopen aan Lyon

Amin Sarr is hard op weg om sc Heerenveen te verruilen voor Olympique Lyonnais. Beide clubs zijn er zo goed als uit over een transfer, zo bevestigt technisch manager Ferry de Haan van de Friese club zaterdag.

De bestuurder meldde verder dat de transfersom "goed in de buurt zit" van het bedrag van 12,5 miljoen euro dat verschillende media meldden. "Als je zulke bedragen krijgt, is het lastig dat te laten lopen."



Sarr speelt pas sinds januari 2022 voor Heerenveen, dat hem voor ruim 2 miljoen euro overnam van Malmö FF. De 21-jarige aanvaller maakte dit seizoen vijf treffers in negentien Eredivisie-duels. Zijn contract in Friesland loopt medio 2025 af.