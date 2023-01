Heerenveen verliest bij afscheid Sarr van Vitesse, Pröpper maakt rentree

Vitesse heeft zaterdagavond bij de rentree van Davy Pröpper als prof uitstekende zaken gedaan in de strijd om handhaving door sc Heerenveen met 1-3 te verslaan. Bij de Friese club stond Amin Sarr in de basis, hoewel de buitenspeler op weg is naar Olympique Lyonnais.

Vlak voor de wedstrijd meldden verschillende media dat Sarr dicht bij een toptransfer naar Olympique Lyonnais is. De Franse club zou een bedrag van 12 à 13 miljoen euro overhebben voor de 21-jarige aanvaller die desondanks gewoon aan de aftrap verscheen tegen Vitesse. Na afloop bevestigde technisch manager Ferry de Haan van de Friezen dat een transfer aanstaande is.

Het was Sarr die zaterdag voor het eerste gevaar zorgde, maar zijn inzet werd gekeerd door Kjell Scherpen. Na ruim twintig minuten had Pelle van Amersfoort meer succes. De middenvelder vond het doel met een hard schot, nadat Heerenveen razendsnel had omgeschakeld.

Vitesse sloeg nog voor rust keihard terug. In de 32e minuut trof Bartosz Bialek van dichtbij doel nadat Million Manhoef de bal verkeerd had geraakt en vlak voor de onderbreking deed Gabriel Vidovic de thuisploeg nog een keer pijn: 1-2. Bij beide tegengoals werd veel ruimte weggegeven door Heerenveen, waar de geblesseerde doelman Andries Noppert net als midweeks tegen Fortuna Sittard werd vervangen door Xavier Mous.

Is Amin Sarr volgende week te bewonderen in de Ligue 1? Foto: Pro Shots

Pröpper maakt rentree als prof

Vlak na de hervatting liep Vitesse dankzij Manhoef verder weg van Heerenveen. De aanvaller ging de combinatie aan met Matús Bero en liet vervolgens de 1-3 aantekenen. Heerenveen ging met de moed der wanhoop op jacht naar de aansluitingstreffer, maar Vitesse hield betrekkelijk eenvoudig stand. Ook Sarr kon de thuisploeg niet over het dode punt heen helpen.

Bij de Arnhemmers vierde Pröpper in de 66e minuut zijn rentree als invaller, nadat hij begin vorig jaar zijn contract bij PSV had ingeleverd en zijn afscheid als prof bekend had gemaakt. Pröpper werd eerder deze week vastgelegd door Vitesse, nadat hij al een tijdje had meegetraind met de selectie van trainer Phillip Cocu.

Door de overwinning sluipt Vitesse verder weg van de degradatiezone. De Arnhemmers bezitten als nummer veertien negentien punten, zes meer dan nummer zestien FC Volendam. De club uit Noord-Holland speelt zondag in eigen huis tegen FC Groningen. Sc Heerenveen, dat drie van de laatste vier competitieduels verloor, neemt de achtste plaats in.

Stand onderin de Eredivisie: 14. Vitesse 19-19 (-12)

15. FC Emmen 19-15 (-19)

16. FC Volendam 18-13 (-24)

17. SC Cambuur 18-12 (-18)

18. FC Groningen 18-12 (-19)

