Weghorst en Malacia ronde verder met United, Danjuma scoort bij Spurs-debuut

Manchester United heeft zich zaterdagavond gevoegd bij de laatste 32 in het FA Cup-toernooi. Mede dankzij twee treffers van Casemiro won de ploeg van Erik ten Hag met 3-1 van Reading, een club van het tweede niveau. Debutant Arnaut Danjuma was trefzeker voor Tottenham Hotspur, dat Preston North End uitschakelde: 0-3.

Ten Hag ruimde tegen Reading basisplaatsen in voor Tyrell Malacia, Wout Weghorst en Antony. In de eerste helft was er continu sprake van eenrichtingsverkeer. De nummer zestien van het Championship werd overlopen, maar hield wonder boven wonder stand.

Marcus Rashford leek de thuisploeg te bevrijden. Zijn treffer werd echter geannuleerd wegens buitenspel van Weghorst. Vlak voor rust ontsnapte Manchester United: na een fout van Malacia slaagde Junior Hoilett er niet in David de Gea te verschalken.

Pas na de hervatting zette de ploeg van Ten Hag zijn overwicht om in doelpunten. Na uitstekend voorbereidend werk van Antony brak Casemiro na 55 minuten de ban. De middenvelder zorgde in de 58e minuut ook voor de 2-0, deze keer met een schot van afstand. Via een hakje van Fred liep de thuisploeg daarna zelfs uit naar 3-0, nadat vlak daarvoor Andy Carroll (de ex-spits van onder meer Liverpool) zijn tweede gele kaart had gekregen. Reading deed in ondertal nog wat terug via Amadou Mbengue. Vlak daarna werd Weghorst vervangen.

Manchester United komt woensdag weer in actie, wanneer het ten koste van Nottingham Forest de finale in het League Cup-toernooi probeert te bereiken. De ploeg van Ten Hag won de eerste ontmoeting in de halve eindstrijd van het een na belangrijkste Engelse bekertoernooi met 0-3.

1:09 Afspelen knop Fraaie goal Fred tijdens FA Cup-duel Manchester United

Danjuma snel trefzeker voor nieuwe club

Ook Tottenham Hotspur liet zich niet verrassen in de vierde ronde, mede door een goal van Danjuma. De 25-jarige Oranje-international kwam in de 71e minuut als invaller binnen de lijnen en was zestien minuten later trefzeker voor zijn nieuwe club. De aanvaller schoof een voorzet van Dejan Kulusevski subtiel in de verre hoek.

Daarmee kende Danjuma een geslaagd einde van een bizarre transferweek. De linksbuiten had naar verluidt al een akkoord bereikt met Everton en was zelfs al medisch gekeurd in Liverpool, maar na het ontslag van manager Frank Lampard begon hij te twijfelen.

Tottenham Hotspur sloeg vervolgens toe, terwijl ook PSV nog in de race was. Danjuma wordt door de subtopper in de Premier League tot het einde van het seizoen gehuurd van Villarreal, waar de zesvoudig Oranje-international na het vertrek van succestrainer Unai Emery op het tweede plan was beland.

Toen Danjuma inviel, leidde Tottenham Hotspur al met 2-0 tegen Preston North End, de nummer elf van het Championship. Son Heung-min maakte beide doelpunten voor de ploeg van manager Antonio Conte. Bij rust stond het nog 0-0.

0:55 Afspelen knop Bekijk hoe Danjuma scoort bij zijn Spurs-debuut

Eerder

Aanbevolen artikelen