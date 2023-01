Danjuma scoort na bizarre transferweek bij debuut voor Tottenham Hotspur

Arnaut Danjuma heeft zaterdag gescoord bij zijn debuut voor Tottenham Hotspur. De Nederlander bepaalde de eindstand op 0-3 in de FA Cup-wedstrijd tegen tweededivisionist Preston North End.

De 25-jarige Danjuma kwam in de 71e minuut als invaller binnen de lijnen en was zestien minuten later trefzeker voor zijn nieuwe club. De aanvaller schoof een voorzet Dejan Kulusevski subtiel in de verre hoek.

Daarmee kende Danjuma een geslaagd einde van een bizarre transferweek. De linksbuiten had naar verluidt al een akkoord bereikt met Everton en was zelfs al medisch gekeurd in Liverpool, maar na het ontslag van manager Frank Lampard begon hij te twijfelen.

Tottenham Hotspur sloeg vervolgens toe, terwijl ook PSV nog in de race was. Danjuma wordt door de subtopper in de Premier League tot het einde van het seizoen gehuurd van Villarreal, waar de zesvoudig Oranje-international na het vertrek van succestrainer Unai Emery op het tweede plan was beland.

Toen Danjuma inviel, leidde Tottenham Hotspur al met 2-0 tegen Prest North End, de nummer elf van het Championship. Son Heung-min maakte beide doelpunten voor de ploeg van manager Antonio Conte. Bij rust stond het nog 0-0.

Door de zege staat Tottenham in de achtste finales van de FA Cup. Erik ten Hag hoopt later op de avond hetzelfde te bereiken met Manchester United. De Engelse recordkampioen is om 21.00 uur begonnen aan een thuiswedstrijd tegen tweededivisionist Reading. Wout Weghorst heeft wederom een basisplaats.

