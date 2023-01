Sparta verzuimt opnieuw Ajax te passeren, Emmen weer op aarde na PSV-stunt

Sparta Rotterdam heeft zaterdag opnieuw verzuimd Ajax te passeren in de Eredivisie. De ploeg van trainer Maurice Steijn speelde ook tegen NEC gelijk (1-1) en blijft daardoor zesde staan. FC Emmen kon de sensationele zege op PSV geen vervolg geven op bezoek bij RKC Waalwijk: 2-0.

NEC domineerde de wedstrijd in het eigen Goffertstadion en verzuimde voor rust op voorsprong te komen. De lat stond een eigen doelpunt van Adil Auassar in de weg en vlak voor de onderbreking hielp Mikkel Duelund een grote schietkans om zeep.

Nadat ook Dirk Proper vlak na de rustpauze van dichtbij had gemist, scoorde Sparta tegen alle verhoudingen in aan de andere kant. Arno Verschueren kopte een hoekschop van Vito van Crooij via de onderkant van de lat binnen.

NEC raakte niet van slag en kreeg in de tachtigste minuut loon naar werken. Invaller Pedro Marques draaide weg van zijn tegenstander en werkte de bal al vallend achter Sparta-doelman Nick Olij, die voor het eerst in vier duels een treffer incasseerde. In de laatste minuut van de blessuretijd redde hij subliem op een kopbal van Landry Dimata.

Sparta laat zo een nieuwe kans liggen om het dolende Ajax op de ranglijst te passeren. Vier dagen geleden speelden de Rotterdammers met 0-0 gelijk tegen RKC Waalwijk. Omdat Ajax niet verder kwam dan 1-1 tegen FC Volendam, bleef het gat tussen de twee clubs twee punten.

Ajax kan Sparta zondag op vier punten zetten. Dat doen de Amsterdammers zonder trainer Alfred Schreuder, die direct na het duel met Volendam ontslagen werd. John Heitinga neemt voorlopig de honneurs waar bij de regerend landskampioen.

Stand bovenin Eredivisie 1. Feyenoord 18-41 (+27)

2. AZ 19-40 (+16)

3. PSV 19-38 (+24)

4. FC Twente 18-35 (+19)

5. Ajax 18-34 (+27)

6. Sparta Rotterdam 19-33 (+13)

FC Emmen ging met 0-2 onderuit bij RKC. Foto: ANP

Emmen kan PSV-stunt geen vervolg geven

FC Emmen is weer terug op aarde na de sensationele zege op PSV. Vier dagen na de overwinning op De Oude Meerdijk ging de ploeg van trainer Dick Lukkien met 2-0 onderuit bij RKC Waalwijk.

RKC had de eindstand al na een klein half uur bereikt in het Mandemakersstadion. Michiel Kramer opende al na drie minuten de score in Waalwijk door een voorzet van Mats Seuntjens op fraaie wijze met zijn hak binnen te werken.

FC Emmen kon daar niets tegenoverstellen en kreeg in de 28e minuut de 2-0 om de oren. Julian Lelieveld scoorde met een schitterende volley. Voor de verdediger was het zijn eerste doelpunt sinds 10 oktober 2021, toen hij namens De Graafschap trefzeker was tegen Almere City.

RKC leek zo onbedreigd op een zege af te stevenen, maar een rode kaart voor Iliass Bel Hassani bracht daar na vijftig minuten verandering in. De middenvelder kreeg aanvankelijk geel van scheidsrechter Robin Hensgens nadat hij Mark Diemers lelijk van achteren had geraakt, maar na een VAR-ingreep trok de arbiter direct rood.

Ook tegen tien man kon FC Emmen geen vuist maken, waardoor de ploeg van Lukkien voorlopig geen afstand neemt van de degradatiezone. De nummer vijftien van de Eredivisie staat slechts twee punten boven de degradatiestreep, al komen concurrenten FC Volendam, SC Cambuur en FC Groningen zondag nog in actie.

RKC zet door de zege juist een grote stap naar handhaving in de Eredivisie. De ploeg van trainer Joseph Oosting bezet de tiende plaats en heeft negen punten meer dan nummer zestien FC Volendam, dat zondag om 14.30 uur de degradatiekraker tegen FC Groningen speelt.

Stand onderaan Eredivisie 14. Vitesse 19-19 (-12)

15. FC Emmen 19-15 (-19)

16. FC Volendam 18-13 (-24)

17. SC Cambuur 18-12 (-18)

18. FC Groningen 18-12 (-19)

Aanbevolen artikelen