FC Emmen verliest vier dagen na sensationele zege op PSV van tiental RKC

FC Emmen heeft de sensationele zege op PSV geen vervolg kunnen geven in de Eredivisie. Vier dagen na de overwinning op De Oude Meerdijk ging de ploeg van trainer Dick Lukkien met 2-0 onderuit bij RKC Waalwijk.

RKC had de eindstand al na een klein half uur bereikt in het Mandemakersstadion. Michiel Kramer opende al na drie minuten de score in Waalwijk door een voorzet van Mats Seuntjens op fraaie wijze met zijn hak binnen te werken.