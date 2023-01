SC Cambuur haalt Foor terug naar Eredivisie in jacht op lijfsbehoud

SC Cambuur heeft zich in de strijd om handhaving versterkt met Navarone Foor. De dertigjarige middenvelder keert daarmee na drie jaar terug in de Eredivisie.

Foor, die vorig jaar actief was voor het Letse Riga FC, is na Ben Rienstra de tweede ervaren kracht in twee dagen die bij de degradatiekandidaat tekent. Eerder was de middenvelder in Nederland actief voor NEC en Vitesse, waarmee hij in 2017 de KNVB-beker won.