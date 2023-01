Internazionale voorkomt dankzij Martínez tweede blamage binnen een week

Internazionale heeft zaterdagavond in de twintigste speelronde van de Serie A geen steek laten vallen op bezoek bij rodelantaarndrager Cremonese. Met Denzel Dumfries als basisspeler knokte de ploeg van trainer Simone Inzaghi zich terug van een achterstand: 1-2. Die zege komt als geroepen na de 0-1-nederlaag tegen Empoli van maandag.

Door de overwinning stijgt Internazionale naar de tweede plaats in de Serie A, op liefst tien punten van Napoli. De ontketende koploper ontvangt zondag AS Roma. Ook AC Milan en Lazio spelen pas zondag. De club uit Milaan speelt thuis tegen Sassuolo en Lazio fungeert als gastheer van Fiorentina.

Halverwege de eerste helft stond het via Lautaro Martínez weer gelijk. De spits, die deel uitmaakte van de selectie van Argentinië die afgelopen maand beslag legde op de wereldtitel in Qatar, was alert bij een rebound.

Het was Martínez die na twintig minuten in de tweede helft ook de naar later bleek winnende treffer aantekende. De spits zag zijn inzet van richting worden veranderd door een verdediger van Cremonese. De thuisploeg, inmiddels met Cyriel Dessers binnen de lijnen, kon geen vuist meer maken en blijft met slechts acht punten in twintig wedstrijden laatste.