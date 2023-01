Uitgerekend Veerman helpt PSV op gang: 'Heb nooit veel op de bank gezeten'

Uitgerekend Joey Veerman had zaterdag een belangrijk aandeel in de 2-0-overwinning van PSV op Go Ahead Eagles. De 24-jarige middenvelder verscheen voor het eerst in weken weer eens aan de aftrap en luisterde zijn rentree op met een treffer.

"Ik heb bij Volendam en Heerenveen nooit veel op de bank gezeten, dus dit was wel nieuw voor me", zei de 24-jarige Veerman na afloop van het duel tegen ESPN. "Ik heb gewoon mijn ding gedaan en heb hard doorgetraind."

"Ik zou alleen maar mezelf ermee hebben als ik dat niet zou doen", vervolgde Veerman. "En als ik eenmaal op het veld sta en ik krijg de bal aan mijn voet, heb ik er altijd wel zin in. Dan wordt het sowieso heel moeilijk om het chagrijn te laten overheersen."

Veerman, die tot aan de winterstop altijd een vaste kracht was bij PSV, stond in de veertiende minuut op de juiste plek om een voorzet van Guus Til binnen te werken en opende zo de score. Anwar El Ghazi bepaalde na rust de eindstand en hielp PSV, dat eerder deze week nog verloor van FC Emmen (1-0), aan een broodnodige zege.

Ondanks zijn treffer was Veerman nog wel enigszins kritisch op zichzelf. "Ik denk dat het wel aardig ging, maar ik had graag nog wat meer belangrijke passes naar voren willen geven. Dat lukte helaas niet echt, ook omdat er een aantal hobbels in het veld zaten."

'De reactie van Joey is de enige juiste'

PSV-trainer Ruud van Nistelrooij prees Veerman om zijn mentaliteit. "De reactie van Joey is de enige juiste", zei de voormalige spits. "Die zie ik ook bij hem op de trainingen naar het team toe. Vandaag zag je het ook prachtig terug op het veld. Hij beloont zichzelf met een goede goal. Ik ben erg blij voor hem."

Hoewel Veerman een goede indruk op Van Nistelrooij maakte, benadrukte de coach dat het geen garantie is dat hij ook in de komende duels in de basis begint. "Eigenlijk is er geen enkele speler in onze selectie die alle wedstrijden speelt", legde Van Nistelrooij uit.

"Ik bekijk het per wedstrijd, maar zie wel dat hij het heel goed heeft gedaan op de plek waar hij nu staat. Het is ook de kracht van ons team dat we een brede selectie hebben en per tegenstander veel verschillende keuzes kunnen maken."

Nummer drie PSV naderde dankzij de zege koploper Feyenoord tot op drie punten. De Rotterdammers gaan zondag op bezoek bij FC Twente en kunnen hun voorsprong dan weer vergroten. Nummer twee AZ, dat zaterdag om 21.00 uur tegen FC Utrecht speelt, heeft één punt meer dan PSV.

