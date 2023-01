FC Barcelona en basisklant Frenkie de Jong winnen dankzij Pedri ook van Girona

FC Barcelona blijft maar winnen in La Liga. Met Frenkie de Jong in basis legde de koploper van de Spaanse competitie zaterdag ook Girona over de knie: 0-1.

Het enige doelpunt van de wedstrijd werd na 61 minuten gemaakt door Pedri. Het toptalent tikte in zijn honderdste wedstrijd voor Barcelona binnen na een fout van Girona-doelman Paulo Gazzaniga. In de slotfase ontsnapte Barça nog aan de 1-1 en werd Girona-trainer Míchel Sánchez weggestuurd vanwege aanmerkingen op de arbitrage.

De Jong maakte voor het eerst sinds 8 november de negentig minuten vol in een competitiewedstrijd van FC Barcelona. De middenvelder begon een week geleden nog op de bank tegen Getafe (1-0). Daarna speelde hij wel negentig minuten in de gewonnen bekerwedstrijd tegen Real Sociedad (1-0).

Door de zege in Girona is FC Barcelona al negen wedstrijden op rij ongeslagen in La Liga. Op 16 oktober leed de ploeg van coach Xavi tegen aartsrivaal Real Madrid de laatste en enige competitienederlaag van het seizoen (3-1). Daarna volgden acht zeges en één gelijkspel. Een smet op de zege op Girona was de uitvalbeurt van Ousmane Dembélé, die weer eens een spierblessure opliep.

Mede dankzij die sterke reeks gaat FC Barcelona nog altijd aan kop in de Spaanse competitie. Barça heeft zes punten meer dan nummer twee Real Madrid, al speelt 'De Koninklijke' zondag nog een thuiswedstrijd tegen Real Sociedad. Er zijn dan nog twintig duels te spelen in Spanje.

FC Barcelona veroverde in 2019 voor het laatst de landstitel. De 26-voudig landskampioen viel door financiële problemen vervolgens ver terug, maar dit seizoen doet Barça weer volop mee om de landstitel. In de Champions League werd de club al wel in de groepsfase uitgeschakeld.

Stand in top La Liga 1. FC Barcelona 18-47 (+29)

2. Real Madrid 17-41 (+22)

3. Real Sociedad 18-38 (+10)

4. Atlético Madrid 18-31 (+11)

5. Villarreal 18-31 (+8)

