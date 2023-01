PSV mede dankzij goal van veelbesproken Veerman te sterk voor Go Ahead

PSV heeft zaterdag een moeizame overwinning geboekt in de Eredivisie. De ploeg van trainer Ruud van Nistelrooij won in het Philips Stadion met 2-0 van Go Ahead Eagles. Joey Veerman maakte een van de twee goals voor de thuisploeg.

De 24-jarige Veerman begon voor het eerst in weken weer in de basis. Zijn basisplaats kwam een aantal dagen nadat PSV een pijnlijke nederlaag leed tegen degradatiekandidaat FC Emmen (1-0). Veerman was aan het begin van dit seizoen een vaste kracht, maar raakte zijn basisplaats na de winterstop kwijt.

Veerman noteerde zijn doelpunt al in de veertiende minuut en opende daarmee de score. Het was zijn eerste doelpunt sinds 28 augustus toen PSV met 1-6 won van Excelsior. Anwar El Ghazi bepaalde na rust de eindstand. In de slotfase liet Van Nistelrooij de deze week aangetrokken Fábio Silva debuteren.

Tot aan het doelpunt van El Ghazi had PSV het lastig met Go Ahead Eagles, de huidig nummer elf in de Eredivisie. De ploeg van trainer René Hake kreeg met name aan het begin van de tweede helft goede mogelijkheden om te scoren, maar slaagde er niet in om de gelijkmaker te forceren.

Nummer drie PSV nadert dankzij de zege koploper Feyenoord tot op drie punten. De Rotterdammers gaan zondag op bezoek bij FC Twente en kunnen hun voorsprong dan weer vergroten. Nummer twee AZ, dat later op de avond om 21.00 uur speelt tegen FC Utrecht, heeft één punt meer dan PSV.

Naast AZ-FC Utrecht staan zaterdag ook nog RKC-FC Emmen (18.45 uur), NEC-Sparta (20.00 uur) en sc Heerenveen-Vitesse (20.00 uur) op het programma. PSV vervolgt de Eredivisie volgende week zondag met de kraker tegen Feyenoord.

Feest bij de spelers van PSV na de 2-0 van Anwar El Ghazi. Foto: Pro Shots

PSV kan flitsende start geen vervolg geven

PSV wilde de Drentse kater wegspoelen met een snelle goal en ging daarom flitsend van start. De Eindhovenaren hadden al een aantal goede mogelijkheden gehad toen Xavi Simons met een fenomenale volley op de rand van het strafschopgebied tegen de lat schoot.

Het doelpunt van Veerman een aantal minuten later was dan ook verdiend. De middenvelder, wiens basisplaats ten koste ging van Érick Gutiérrez, stond vrij in het strafschopgebied en kon daardoor een voorzet van Guus Til simpel binnentikken.

Na het openingsdoelpunt van PSV nam de thuisploeg gas terug en liet het Go Ahead Eagles het spel maken. Dat leverde kort na rust een aantal uitstekende mogelijkheden op. Een geplaatst afstandsschot van Finn Stokkers ging net naast en een verre poging van Evert Linthorst werd op de lijn gekeerd door André Ramalho.

PSV overleefde de storm van de bezoekers en brak het verzet definitief met de goal van El Ghazi. Een schot van Phillipp Mwene belandde op de paal waarna de aanvaller uit de rebound wel raak schoor. PSV kwam daarna niet meer in de problemen en boekte de twaalfde compeititiezege van het seizoen.

