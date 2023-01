Mourinho zet deur op kier voor terugkeer Karsdorp bij AS Roma: 'Het is aan hem'

José Mourinho heeft zaterdag de deur op een kier gezet voor een terugkeer van Rick Karsdorp bij AS Roma. De rechtsback moest aanvankelijk vertrekken bij de Serie A-club na een conflict met de Portugese coach en de clubleiding.

"Karsdorp ligt er net zo lang uit zolang hij dat wil", zei Mourinho een dag voor de wedstrijd tegen koploper Napoli op een persconferentie. "Er is voor hem niet veel nodig om bij ons te blijven, ook al heeft hij een kleine blessure. Hij traint nog altijd mee met de groep."

"Maar iemand is in dit proces een leugenaar geweest en heeft slecht over de club en trainer gesproken", vervolgde Mourinho. "Dat hebben we allemaal niet verdiend. Het is dus aan Rick of hij bij ons terugkeert."

Zonder zijn naam te noemen doelde Mourinho naar alle waarschijnlijkheid op Karsdorps advocaat Salvatore Cibale. De raadsman zei in een eerder interview dat de trainer zijn excuses moest aanbieden aan Karsdorp voor zijn uithaal na de wedstrijd tegen Sassuolo op 9 november (1-1).

Mourinho noemde Karsdorp na afloop van dat duel een "verrader" omdat hij in de slotfase zijn man liet lopen bij de tegengoal. De voormalig speler van Feyenoord meldde zich vervolgens af voor de laatste wedstrijd voor de WK-break en ontbrak ook op de oefentrip naar Japan. Volgens Italiaanse media was dat om "psychische problemen".

Rick Karsdorp en trainer José Mourinho zijn met elkaar in conflict. Foto: Getty Images

FIFPRO sprak van 'pestcampagne'

Na een afwezigheid van vier weken keerde Karsdorp op 12 december terug op het trainingsveld, maar het conflict was daarmee zeker niet bijgelegd. Zelfs de internationale spelersvakbond FIFPRO uitte zijn ongenoegen over de manier waarop Karsdorp behandeld werd. Volgens de FIFPRO was er sprake van een "pestcampagne".

AS Roma had geen goed woord over voor de verklaring van de FIFPRO en het interview van Karsdorps raadsman. Om die reden werd hij begin deze maand te koop gezet door technisch directeur Tiago Pinto.

Karsdorp heeft tot dusver geen nieuwe club gevonden. De transfermarkt in de Serie A sluit dinsdag om 23.59 uur. De voormalig speler van Feyenoord heeft in de openbaarheid nog niet gesproken over het conflict.

AS Roma is bezig aan een sterke reeks in de Serie A. De ploeg van Mourinho heeft al zes wedstrijden op rij niet verloren en bezet de vijfde plaats in de Italiaanse competitie. Nummer vier Internazionale heeft evenveel punten als AS Roma. De nummers één tot en met vier plaatsen zich aan het einde van het seizoen voor de Champions League.

Aanbevolen artikelen