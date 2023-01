Koploper Bayern lijdt weer puntenverlies in Bundesliga, Doekhi scoort voor Union

Bayern München heeft zaterdag voor de derde keer op rij puntenverlies geleden in de Bundesliga. Met Matthijs de Ligt in de basis, Ryan Gravenberch als invaller en Daley Blind op de bank bleek de koploper steken op 1-1 tegen Eintracht Frankfurt. Danilo Doekhi hielp stuntploeg 1. FC Union Berlin aan een zege.

In het vervolg verzuimde Bayern verder afstand te nemen van Eintracht Frankfurt en daarvoor kreeg de ploeg van trainer Julian Nagelsmann na rust de rekening gepresenteerd. Daichi Kamada sloeg in de 69e minuut vanuit een counter toe: 1-1. Daarna werd niet meer gescoord in München.

Het beroerd presterende Hertha BSC had in de eerste helft het overwicht in het Olympiastadion en stelde de defensie van Union Berlin vaak op de proef. Maar de bezoekers sloegen bij de eerste kansen toe: Doekhi kopte vlak voor rust fraai raak uit een vrije trap. De verdediger, die afgelopen zomer overkwam van Vitesse, speelde afgelopen week met twee goals al een sleutelrol tijdens de 3-1-zege op 1899 Hoffenheim.

Union Berlin is volgende maand de tegenstander van Ajax in de tussenronde van de Europa League. De wedstrijd in Amsterdam is op 16 februari. Een week later is de return in Berlijn.