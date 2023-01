Doekhi helpt verrassende Bayern-uitdager Union Berlin op weg naar zege in derby

Mede dankzij een goal van Danilho Doekhi heeft 1. FC Union Berlin zaterdag Hertha BSC op de knieën gekregen in de Berlijnse derby: 0-2. De tegenstander van Ajax in de Europa League komt daardoor in punten naast koploper Bayern München, dat nog in actie moet komen.

Het beroerd presterende Hertha BSC had in de eerste helft het overwicht in het Olympiastadion en stelde de defensie van Union Berlin vaak op de proef. Waar het de thuisploeg ontbrak aan effectiviteit, sloegen de bezoekers bij de eerste de beste kans toe: Doekhi kopte bij het scheiden van de markt voor rust fraai raak uit een vrije trap van aanvoerder Christopher Trimmel.

De verdediger, die afgelopen zomer overkwam van Vitesse, speelde afgelopen week met twee goals al een sleutelrol tijdens de 3-1-zege op 1899 Hoffenheim.

Na de hervatting deed Sheraldo Becker van zich spreken. De international van Suriname legde de bal na een sprint panklaar voor Paul Seguin, die doel trof. Bij het tandeloze Hertha werd Jean-Paul Boëtius na 69 minuten vervangen.

Bayern München speelt later op de dag nog tegen Eintracht Frankfurt. Om 18.30 uur is de aftrap in de Allianz Arena. Daley Blind kan dan zijn officiële debuut voor 'Der Rekordmeister' maken.

Union Berlin is volgende maand de tegenstander van Ajax in de tussenronde van de Europa League. De wedstrijd in Amsterdam is op 16 februari. Een week later is de return in Berlijn.

Van de Ven na ruime zeges onderuit met Wolfsburg

Met Mark Flekken onder de lat rekende SC Freiburg voor eigen publiek af met FC Augsburg: 3-1. Freiburg draait als nummer vier mee in de bovenste regionen en mag dromen van een Champions League-debuut. Bij laagvlieger Augsburg maakte Jeffrey Gouweleeuw de negentig minuten vol.

VfL Wolfsburg boekte de afgelopen week ruime overwinningen op SC Freiburg (6-0) en Hertha BSC (0-5), maar tegen Werder Bremen ging het mis. De thuisploeg won met 2-1 door goals van Niclas Füllkrug, die op het WK tweemaal scoorde namens de Duitse nationale ploeg. Vlak voor tijd zorgde Kevin Paredes nog voor de aansluitingstreffer. Bij Wolfsburg deed Micky van de Ven de hele wedstrijd mee.

Het VfL Bochum van voormalig Vitesse-trainer Thomas Letsch ging met 5-2 onderuit bij FSV Mainz 05. De ontevreden Letsch voerde halverwege liefst vier wissels door, ingegeven door de 3-0-achterstand. Bochum toonde na rust beterschap, maar de overwinning van Mainz kwam geen moment in gevaar. Met drie goals was Karim Onisiwo de grote man bij de 'Karnevalsverein'.

Ook Borussia Mönchengladbach boekte een grote zege. De meervoudig UEFA Cup-winnaar zette Hoffenheim met 1-4 aan de kant, mede door twee treffers van Jonas Hofmann.

De top vijf in de Bundesliga: 1. Bayern München 17-36 (+36)

2. 1. FC Union Berlin 18-36 (+9)

3. RB Leipzig 18-35 (+15)

4. SC Freiburg 18-34 (+4)

5. Eintracht Frankfurt 17-31 (+11)

