Van Bommel en Overmars halen met Kerk vierde Nederlander naar Antwerp

Het Royal Antwerp van trainer Mark van Bommel en technisch directeur Marc Overmars heeft zich zaterdag versterkt met Gyrano Kerk. De 27-jarige aanvaller komt op huurbasis over van Lokomotiv Moskou.

Kerk, wiens contract bij Lokomotiv Moskou doorloopt tot medio 2025, maakt bij zijn transfer gebruik van een uitzonderingsbepaling van de FIFA. Spelers die uitkomen in de Russische competitie mogen sinds de Russische invasie in Oekraïne onder voorwaarden een tijdelijke overstap maken.

Kerk liet dit seizoen twee treffers in zeventien competitieduels aantekenen voor Lokomotiv Moskou, dat slechts veertiende staat in de Russische competitie. De club uit Moskou nam de aanvaller in de zomer van 2021 voor ongeveer 7 miljoen euro over van FC Utrecht.