PSV laat Vertessen ondanks vertrokken aanvallers op huurbasis naar Union gaan

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

PSV verhuurt Yorbe Vertessen de rest van het seizoen aan het Belgische Union Saint-Gilloise. De 22-jarige aanvaller kwam de afgelopen maanden mondjesmaat in actie voor de Eindhovenaren.

Vertessen startte dit Eredivisie-seizoen slechts eenmaal in de basis, op bezoek bij sc Heerenveen (0-1-winst). In zijn andere zeven competitieoptredens moest de snelle aanvaller genoegen nemen met een rol als invaller.

Zijn kleine aantal speelminuten wordt deels verklaard door een blindedarmoperatie en een spierblessure. Maar ook toen hij eenmaal hersteld was, zag trainer Ruud van Nistelrooij hem niet als een vaste waarde.

Eerder deze transferperiode nam PSV al afscheid van aanvallers Cody Gakpo en Noni Madueke, die werden verkocht aan respectievelijk Liverpool en Chelsea. Wel werd Fábio Silva gehuurd van Wolverhampton Wanderers. PSV is nog op zoek naar een aanvaller. De transferperiode sluit dinsdag om 23.59 uur.

Het contract van Vertessen bij PSV loopt nog door tot medio 2025. De Belg is een exponent van de jeugdopleiding en beleefde in het seizoen 2020/2021 zijn debuut in de hoofdmacht van de Eindhovenaren. Hij speelde 73 wedstrijden voor PSV.