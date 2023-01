Veerman keert terug in basis van kwakkelend PSV, aanwinst Silva op de bank

PSV begint zaterdag met Joey Veerman aan de thuiswedstrijd tegen Go Ahead Eagles in de Eredivisie. De herstelde Luuk de Jong staat ook aan de aftrap in het Philips Stadion, waar aanwinst Fábio Silva op de bank begint.

De 24-jarige Veerman begon het seizoen als basisspeler bij PSV, maar de laatste weken moest hij met een reserverol genoegen nemen. De eerste basisplek van de middenvelder sinds 7 januari - toen hij tegen Sparta Rotterdam tot zijn eigen frustratie na rust gewisseld werd - gaat ten koste van Érick Gutiérrez.

Trainer Ruud van Nistelrooij kan tegen Go Ahead weer over De Jong beschikken. De aanvoerder viel vorige week tegen Vitesse (1-0-winst) uit met een hoofdblessure en miste daardoor de midweekse wedstrijd tegen FC Emmen (1-0-nederlaag).

Door de rentree van De Jong verhuist Anwar El Ghazi naar de flank. De voorhoede wordt gecompleteerd door Xavi Simons. Op de linksbackpositie kiest Van Nistelrooij voor Phillipp Mwene. Hij vervangt de geschorste Mauro Júnior, die een rode kaart kreeg tegen FC Emmen.

Philipp Max begint op de bank en datzelfde geldt voor Silva. De Portugese spits werd woensdag op huurbasis overgenomen van Wolverhampton Wanderers en kan zijn debuut maken voor PSV. Aanvaller Yorbe Vertessen is er niet meer bij. De Belg speelt de rest van het seizoen op huurbasis voor het Belgische Union Saint-Gilloise.

PSV al bijna vier decennia ongeslagen tegen Go Ahead

PSV won slechts een van de laatste vijf wedstrijden in de Eredivisie. De Eindhovenaren hebben zes punten minder dan koploper Feyenoord. AZ heeft vier punten meer dan PSV. Go Ahead Eagles is de nummer tien.

PSV is in Eredivisie-verband al 39 jaar ongeslagen tegen Go Ahead Eagles. De laatste keer dat de club uit Eindhoven verloor van de formatie uit Deventer was op 19 november 1983 (2-1).

Het duel tussen PSV en Go Ahead Eagles begint om 16.30 uur en staat onder leiding van arbiter Serdar Gözübüyük.

