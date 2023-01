Arsenal-doelwit Caicedo vraagt Brighton op sociale media om recordtransfer

Moisés Caicedo heeft Brighton & Hove Albion op sociale media gevraagd of hij mag overstappen naar Arsenal. De koploper van de Premier League deed naar verluidt een bod van 60 miljoen pond (omgerekend bijna 70 miljoen euro) op de middenvelder uit Ecuador, maar Brighton wil niet meewerken aan een overgang.

"Ik ben de jongste uit een gezin met tien kinderen uit een arme wijk in Santo Domingo in Ecuador. Het is altijd mijn droom om de succesvolste voetballer ooit van Ecuador te worden", schrijft Caicedo in een bericht op Instagram, waarin hij beargumenteert waarom hij de overstap naar Arsenal zou moeten maken.

"Ik ben trots dat ik Brighton een recordbedrag kan opleveren. Dat kan de club helpen om succesvol te blijven. De fans hebben me in hun harten gesloten en zij zullen altijd in mijn hart zitten. Ik hoop dat ze begrijpen dat ik deze enorme kans wil pakken."

Brighton & Hove Albion nam Caicedo in 2021 over van het Argentijnse Independiente en verhuurde hem daarna een half jaar aan het Belgische Beerschot. Dit seizoen is de Ecuadoriaan een vaste kracht op het middenveld bij Brighton, de verrassende nummer zes van de Premier League.

Caicedo, 28-voudig international, ligt nog tot de zomer van 2025 vast bij Brighton. Het lijkt er niet op dat hij zondag meedoet in het FA Cup-duel met Liverpool. Volgens Sky Sports heeft Caicedo een paar dagen vrijaf gekregen om zijn hoofd leeg te maken en zich voor te bereiden op het restant van het seizoen.

Mocht Brighton toch nog overstag gaan, dan is het de tweede keer in dit transferwindow dat de club een speler aan Arsenal verkoopt. De Belgische aanvaller Leandro Trossard maakte onlangs voor 27 miljoen pond (circa 30 miljoen euro) de overstap naar 'The Gunners'.

