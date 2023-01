Guardiola roemt 'exceptionele' matchwinner Aké: 'Als coach wil je spelers zoals hij'

Josep Guardiola vindt het indrukwekkend hoe Nathan Aké zich heeft ontwikkeld bij Manchester City. De Spaanse coach is vol lof over de Nederlandse verdediger, die vrijdagavond in het FA Cup-duel met Arsenal de enige treffer voor zijn rekening nam: 1-0.

"Wat een seizoen is hij aan het spelen", zei Guardiola vol bewondering tegen de BBC over Aké. "Nathan is een exceptionele speler. Er was een periode waarin hij niet veel speelde, maar hij klaagde geen enkel moment. Als coach wil je spelers zoals Nathan. Hij verdient al het goeds in het leven."

Vorig seizoen moest Aké vaak genoegen nemen met een reserverol bij Manchester City, maar dit seizoen is alles anders. De 27-jarige verdediger staat regelmatig aan de aftrap en speelde zich ook bij het Nederlands elftal in de basis. Op het WK deed hij in alle wedstrijden mee.

Scoren doet Aké logischerwijs niet vaak als verdediger, maar tegen Arsenal tekende de oud-jeugdspeler van Feyenoord vrijdag voor zijn tweede doelpunt van het seizoen. Hij schoof de bal met zijn rechterbeen nauwkeurig in de verre hoek.

'Aké had Saka de hele wedstrijd onder controle'

Voor Guardiola was het winnende doelpunt niet eens de hoofdreden om Aké de hemel in te prijzen. De City-coach vindt het vooral indrukwekkend hoe de Nederlander bijdroeg aan het onschadelijk maken van de aanvallers van Arsenal, na City de meest scorende ploeg in de Premier League dit seizoen.

"Bukayo Saka is momenteel in topvorm en een van de moeilijkste tegenstanders in de Premier League. Maar Nathan had hem de hele wedstrijd onder controle. Hij is heel goed bij duels in het strafschopgebied. Dat Nathan ook nog sterk is bij standaardsituaties, is een bonus", ging Guardiola verder met complimenten uitdelen.

Aké bleef in gesprek met Ziggo Sport nuchter onder zijn sterke wedstrijd tegen Premier League-koploper Arsenal. "Het seizoen gaat heel lekker. Ik krijg veel vertrouwen van de coach en dat probeer ik terug te betalen."

Het andere doelpunt van Aké dit seizoen was in de League Cup tegen Liverpool, maar dat was met zijn hoofd. "Riyad Mahrez zei gisteren nog: je scoort nooit met je voet, altijd met je hoofd. Precies vandaag scoorde ik wel met mijn voet. Dat is wel mooi."

