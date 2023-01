Matchwinner Aké schiet Manchester City langs Arsenal in FA Cup

Manchester City heeft vrijdag de volgende ronde van de FA Cup bereikt door met 1-0 te winnen van Arsenal. Oranje-international Nathan Aké maakte het enige doelpunt van de wedstrijd, waardoor City zich als eerste club plaatste voor de achtste finales van het oudste bekertoernooi ter wereld.

Manchester City en Arsenal zijn dit seizoen de best presterende ploegen in de Premier League. Arsenal is koploper met 51 punten, City volgt op de tweede plek met zes punten achterstand.

Beide ploegen spaarden zich niet voor het bekerduel in het Etihad Stadium, al stonden met Stefan Ortega (City) en Matt Turner (Arsenal) wel twee keepers op doel die normaal gesproken bankzitter zijn. Aké vormde de achterhoede van City met Rico Lewis, Manuel Akanji en John Stones.

Voor rust was er geen sprake van een duidelijke bovenliggende ploeg, hoewel City de grootste kans van de wedstrijd kreeg. In de achtste minuut stuitte Erling Haaland op Turner.

Vreugde bij City na de goal van Nathan Aké. Foto: Getty Images

Aké scoort met geplaatst schot

Na rust had City het betere van het spel, maar moest het tot de 67e minuut wachten op de doorbraak. Na een slimme actie van Jack Grealish werd Aké bediend in het strafschopgebied. De Oranje-international bedacht zich geen moment en schoot de bal met rechts geplaatst in de hoek: 1-0. Het was de zesde goal van Aké in het shirt van 'The Citizens'.

Hoewel Arsenal in de slotfase nog aandrong en via spits Eddie Nketiah nog een kans kreeg op de gelijkmaker, bleef het 1-0, waardoor de in blessuretijd gewisselde Aké als matchwinner de boeken in gaat.

Manchester City en Arsenal komen elkaar nog twee keer tegen in de Premier League. Op 15 februari wordt de wedstrijd in Noord-Londen afgewerkt en op 26 april staat de wedstrijd in Manchester op het programma.

