Fraaie terugkeer Hyballa bij NAC, Heracles verliest van negental Eindhoven

NAC Breda heeft vrijdag bij de terugkeer van trainer Peter Hyballa een ruime zege geboekt op Jong AZ. De Bredanaars wonnen met 5-1 in het Rat Verlegh Stadion, terwijl Heracles Almelo met 1-0 verloor van negen spelers van FC Eindhoven. De club uit Almelo raakt daardoor verder achterop in de titelstrijd in de Keuken Kampioen Divisie.

Hyballa was in 2020 vijf maanden coach van NAC en na trainersklussen in Polen, Denemarken, Duitsland en Slowakije zat hij vrijdagavond weer in de dug-out in Breda als opvolger van de ontslagen Robert Molenaar.

De Duitser zag Jesaja Hermann na twaalf minuten scoren voor middenmoter NAC en na rust liep de score door een hattrick van Odysseus Velanas en een treffer van Ezechiel Banzuzi verder op. De eerste goal van Velanas was een rake strafschop. Vlak voor tijd maakte Jurre van Aken het iets draaglijker voor Jong AZ, dat zevende staat.

In de top van de Keuken Kampioen Divisie kende PEC Zwolle een goede avond. De koploper won overtuigend van TOP Oss (4-1) en liep zo drie punten uit op nummer twee Heracles. Younes Taha, Apostolos Vellios, Lennart Thy en Dean Huiberts scoorden voor PEC en tussendoor was Rick Dekker trefzeker namens laagvlieger TOP.

Stand boven in de KKD PEC Zwolle 21-50 (+31) Heracles 21-44 (+29) Eindhoven 21-39 (+11) Almere City 22-39 (+7) VVV-Venlo 22-36 (+1) MVV 21-35 (+4)

NAC-middenvelder Odysseus Velanas maakte een hattrick tegen Jong AZ. Foto: Pro Shots

Kreek vervangt Heitinga bij Jong Ajax

Heracles kwam in de topper tegen nummer drie FC Eindhoven na 31 minuten op een 0-1-achterstand door een goal van Evan Rottier. Een kwartier voor tijd kreeg Rottier rood en drie minuten later moest ook Charles-Andreas Brym vertrekken. Heracles joeg op de gelijkmaker in het Jan Louwers Stadion, maar de negen spelers van Eindhoven hielden stand.

Jong Ajax kwam met Michel Kreek als eindverantwoordelijke op de bank niet verder dan 1-1 tegen Helmond Sport. Christian Rasmussen maakte in de zestigste minuut de 1-0 voor de Amsterdammers en vijf minuten later tekende oud-PSV'er Peter van Ooijen voor de 1-1 in het SolarUnie Stadion.

Kreek was de eindverantwoordelijke bij Jong Ajax omdat John Heitinga is doorgeschoven naar de hoofdmacht. De 87-voudig international heeft zondag de leiding in de uitwedstrijd tegen Excelsior, maar Ajax zoekt mogelijk nog nog naar een trainer voor de lange termijn.

Evan Rottier schiet FC Eindhoven naar de 1-0-zege op Heracles Almelo. Foto: Pro Shots

De Graaf begint bij Roda JC met winst

Edwin de Graaf kende vrijdag een succesvol debuut als trainer van Roda JC. De Limburgers waren door een doelpunt van Bryan Limbombe in de tachtigste minuut thuis met 1-0 te sterk voor FC Dordrecht. VVV-Venlo tegen ADO Den Haag eindigde in 0-0.

FC Den Bosch leek op weg naar een thuiszege op MVV Maastricht. In de 89e minuut was de stand 3-1 in het voordeel van de thuisclub, waarna het door goals van Dailon Livramento en Mart Remans nog 3-3 werd. De eerste goal van MVV was van Ruben van Bommel, de achttienjarige zoon van Antwerp-trainer Mark van Bommel.

Almere City FC won op bezoek bij Telstar met 0-1. De winnende goal kwam in de tachtigste minuut op naam van Lance Duijvestijn.

Dick Advocaat kwam met ADO Den Haag niet verder dan 0-0 tegen VVV-Venlo. Foto: Pro Shots

