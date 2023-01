Kalma leidt Twente Vrouwen langs Heerenveen, Ajax wint moeizaam van Telstar

Ajax Vrouwen en FC Twente Vrouwen hebben vrijdagavond drie punten aan het totaal toegevoegd in de Vrouwen Eredivisie. Twente was mede door een hattrick van Fenna Kalma veel te sterk voor sc Heerenveen: 7-0. Ajax had meer moeite en boekte een zuinige zege op Telstar (1-0).

Topschutter Fenna Kalma was in de eerste helft bij FC Twente de uitblinker met doelpunten in de veertiende, zeventiende en negentiende minuut. De spits kwam afgelopen seizoen tot liefst 33 doelpunten in de Vrouwen Eredivisie. Deze jaargang staat de teller op negentien goals in elf wedstrijden.

Nog voor rust kwamen Oranje-internationals Marisa Olislagers en Renate Jansen ook tot scoren voor de tukkers. In de tweede helft liep Twente uit naar 7-0, met dank aan goals van Naomi Pattiwael en Bente Jansen. Twente gaf zo een passend vervolg aan de goede vorm van voor de winterstop, waarin het niet één punt verspeelde.

Ajax had meer moeite tegen Telstar Vrouwen, maar won wel. Nadat er niet gescoord werd in de eerste helft brak aanvaller Tiny Hoekstra de ban in de 54e minuut. Na afloop bleek dit het winnende doelpunt.

ADO Den Haag stond lang op voorsprong tegen PEC Zwolle, maar moest in de slotfase toch de gelijkmaker incasseren: 2-2. Excelsior verloor in eigen huis met 1-2 van VV Alkmaar.

Ajax en Twente gaan nog altijd gezamenlijk aan kop in de Vrouwen Eredivisie. Beide ploegen hebben 33 punten. Twente had hier wel een wedstrijd minder voor nodig dan Ajax.

Stand in de top Vrouwen Eredivisie 1. FC Twente 11-33 (+52)

2. Ajax 12-33 (+33)

3. Fortuna 10-19 (+10)

4. ADO Den Haag 12-17 (+9)

5. PSV 10-16 (+4)

6. Feyenoord 10-16 (+0)

