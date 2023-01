Verenigde Staten mag twee jaar voor WK ook Copa América organiseren

De Copa América wordt in 2024 voor de tweede keer in de historie niet in Zuid-Amerika afgewerkt. De Verenigde Staten, dat in 2026 ook al medeorganisator is van het WK, werd vrijdag aangewezen als gastland.

In 2016 was de VS ook al gastland van de Copa América, dat toen vanwege het honderdjarig bestaan van het toernooi een speciale editie kende. Behalve landen uit Zuid-Amerika (CONMEBOL) deden destijds ook landen uit Noord- en Midden-Amerika en de Caraïben (CONCACAF) mee en dat zal in 2024 weer het geval zijn.

De Copa América wordt gezien als een goede generale voor de VS voor het WK twee jaar later. De Amerikanen organiseren het WK samen met Canada en Mexico, maar veruit de meeste stadions (elf van de zestien) staan in de VS.

Argentinië won in 2021 de afgelopen editie van de Copa América, die in Brazilië gehouden werd. De editie van 2016 werd gewonnen door Chili, dat na 0-0 en strafschoppen in de finale afrekende met de Argentijnen.

De Copa América van 2024 is de 48e editie van het toernooi en begint op 14 juni. De finale is op 13 juli.

Argentinië won de Copa América in 2021. Foto: Getty Images

Eerder

Aanbevolen artikelen