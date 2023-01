Wanneer sluit de transfermarkt? Duitsland eerder dicht dan Nederland

Het is deze dinsdag Deadline Day op de transfermarkt, al is de markt in sommige landen al gesloten of blijft die juist langer dicht. Ook het tijdstip verschilt. Een overzicht.

De Nederlandse markt sluit in de nacht van dinsdag op woensdag om 0.00 uur. Ook in Spanje en Engeland kunnen clubs tot 0.00 uur Nederlandse tijd aankopen doen.

In Frankrijk daarentegen is de deadline om 23.00 uur, terwijl Duitse clubs na 18.00 uur geen spelers meer mogen vastleggen. De Serie A-clubs kunnen na 20.00 uur geen zaken meer doen.

Chelsea is deze winter de dominante speler op de markt. De Londenaren baarden enkele weken geleden opzien door de voor het grote publiek nog relatief onbekende aanvaller Mykhailo Mudryk vast te leggen voor een bedrag dat kan oplopen tot 100 miljoen euro. Ook onder anderen Benoît Badiashile en Noni Madueke, die overkwam van PSV, vervolgen hun loopbaan bij de Premier League-club.

Alleen met de komst van Mudryk gaf Chelsea deze winter al meer geld uit dan alle clubs in de Serie A (19 miljoen euro) en La Liga (24 miljoen euro) bij elkaar. Met bijna 600 miljoen euro aan nieuwe spelers blaast de Premier League de concurrentie weg. De top tien van duurste spelers van deze transferwindow verhuist naar of blijft in de Premier League.

Op de derde plaats staat Cody Gakpo, voor wie Liverpool ruim 40 miljoen euro overmaakte naar PSV. Doordat ook Madueke vertrok, zijn de Eindhovenaren nog op zoek naar aanvallende versterking. Een van de hamvragen op deze Deadline Day is of PSV daarin slaagt.

Clubs op IJsland kunnen maanden zaken doen

In Nederland zijn tot nu toe vooral Fortuna Sittard en FC Groningen actief geweest met beide vier nieuwelingen. De club uit het hoge noorden bekleedt de laatste plaats in de Eredivisie.

Liefhebbers van transfernieuws hoeven trouwens niet op een houtje te bijten na dinsdagavond. Zo sluit de markt in Turkije pas volgende week woensdag en kunnen de clubs op IJsland tot en met 26 april spelers contracteren.