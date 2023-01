Niet Reiziger, maar Heitinga leidt eerste training Ajax na ontslag Schreuder

Jong Ajax-trainer John Heitinga heeft vrijdag de eerste training van Ajax na het ontslag van trainer Alfred Schreuder geleid. Donderdagavond meldde algemeen directeur Edwin van der Sar nog dat assistent-trainers Michael Reiziger en Richard Witschge de eindverantwoordelijken zouden zijn.

Het is onduidelijk of de 39-jarige Heitinga dan ook het seizoen afmaakt, of dat Ajax nog bezig is met een andere trainer voor de komende maanden. De verwachting is dat de directie van Ajax vrijdagavond of zaterdag duidelijkheid verschaft over de plannen op de korte en wellicht ook de langere termijn.