Slot denkt dat trainers van topclubs tegenwoordig sneller onder druk staan

Arne Slot leeft als oud-ploeggenoot mee met Alfred Schreuder, die donderdagavond werd ontslagen bij Ajax. De Feyenoord-coach denkt dat trainers van topclubs tegenwoordig - in het socialemediatijdperk - sneller onder druk komen te staan.

Tijdens het persmoment van Slot in de aanloop naar de kraker tegen FC Twente van zondag gingen veel vragen over Ajax, dat donderdag een inktzwarte serie voortzette door met 1-1 gelijk te spelen tegen promovendus FC Volendam.

"In het verleden zijn er ook bij andere topclubs trainers met slechte series geweest, zoals Giovanni van Bronckhorst bij Feyenoord en Phillip Cocu bij PSV. Zij mochten blijven zitten", refereerde Slot aan oefenmeesters die in een recent verleden onder druk stonden bij een topclub, maar uiteindelijk veel successen vierden.

"Dat zou met twee dingen te maken kunnen hebben. Ten eerste zijn ze speler bij die club geweest, waardoor ze bij de achterban net wat extra krediet hadden. Het tweede argument zou kunnen zijn dat we tegenwoordig in een andere tijd leven. Als je een keer gelijkspeelt, vindt iedereen jou op sociale media al een onbenul die er niks van. Dat gaat nu wat sneller dan dat het vroeger was. Tegelijkertijd weten we hoe dicht bij elkaar het ligt. Een half jaar geleden werd Alfred nog kampioen met Club Brugge en ging hij naar Ajax."