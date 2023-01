Van Nistelrooij rekent nog op versterkingen bij PSV: 'Het is hard nodig'

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

Ruud van Nistelrooij gaat ervan uit dat hij in de komende dagen minstens één nieuwe speler kan verwelkomen bij PSV. De trainer van de Eindhovenaren heeft vrijdag benadrukt dat versterkingen hard nodig zijn.

"Ik zie op korte termijn nog versterking komen. Het is hard nodig", zei Van Nistelrooij vrijdag op zijn wekelijkse persconferentie tegen onder meer het Eindhovens Dagblad en VI .

De oud-topspits zei dat hij in ieder geval nog een aanvaller verwacht. Naar verluidt is PSV bezig met Kamaldeen Sulemana, een twintigjarige Ghanees van Stade Rennais die in de zomer van 2021 bijna naar Ajax ging.