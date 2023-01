Oranjevrouwen oefenen komende maand op Malta twee keer tegen Oostenrijk

De Oranjevrouwen spelen in februari op Malta twee oefenwedstrijden tegen Oostenrijk. Het tweeluik vormt voor de ploeg van bondscoach Andries Jonker het begin van de voorbereiding op het WK van komende zomer.

Jonker is blij met de dubbele ontmoeting. "Oostenrijk is een sterke ploeg die langzaam maar zeker de aansluiting met de Europese top vindt. Veel speelsters komen uit in de Duitse Bundesliga", zegt hij over de nummer negentien van de FIFA-ranglijst.