Groningen trekt Tsjechisch international aan, Cambuur legt clubloze Rienstra vast

FC Groningen heeft zich vrijdag versterkt met centrale verdediger Matej Chalus. De 24-jarige Tsjech, die één interland achter zijn naam heeft staan, wordt met koopoptie gehuurd van Malmö FF. SC Cambuur legde de clubloze Ben Rienstra vast.

"In deze fase zoeken wij naar spelers die ons meer stabiliteit gaan geven in onze strijd weg te komen uit de onderste regionen. Het is een feit dat we te veel tegengoals krijgen vanuit spelhervattingen en voorzetten", zegt technisch directeur Mark-Jan Fledderus op de site van FC Groningen.