De horrorcijfers van Ajax: nu al meer verliespunten dan vorig seizoen

Ajax heeft donderdag vanwege de bedroevende resultaten van de laatste maanden gebroken met hoofdtrainer Alfred Schreuder. De horrorcijfers op een rij.

Na het 1-1-gelijkspel tegen FC Volendam van donderdag heeft Ajax al zeven Eredivisie-wedstrijden achtereen niet gewonnen, een evenaring van het negatieve clubrecord. De laatste keer dat de Amsterdammers een dergelijke serie neerzetten, was aan het einde van het seizoen 1964/1965. Destijds ontsnapte Ajax aan degradatie.

Ajax staat na achttien speelrondes op twintig verliespunten. Dat zijn er al meer dan in het hele afgelopen seizoen: negentien.

Onder Schreuder bleef Ajax steken in de groepsfase van de Champions League. De hoofdstedelingen moesten voorrang verlenen aan Napoli en Liverpool, maar bleven Rangers FC wel voor. De 1-6-nederlaag tegen Napoli was de grootste verliesbeurt in de Europese historie van Ajax.

Ajax kreeg al twintig tegengoals in de Eredivisie, waar de teller vorig seizoen op negentien bleef steken. Met name in de beginfase van het afgelopen seizoen kregen de Amsterdammers zelden een tegengoal.

Ajax bleef zonder zege in de eerste vier Eredivisie-duels van 2023. Voorafgaand aan de 1-1 tegen FC Volendam werd ook gelijkgespeeld tegen NEC (1-1), FC Twente (0-0) en Feyenoord (1-1). Het is niet eerder voorgekomen dat Ajax geen enkele zege boekte in de eerste vier Eredivisie-wedstrijden van een kalenderjaar.

Onder Alfred Schreuder leed Ajax zijn grootste Europese nederlaag: de 1-6 tegen Napoli. Foto: Getty Images

Schreuder sluit af met een gemiddelde van 1,68 punten per wedstrijd (alle competities). Daarmee is hij de slechtst presterende Ajax-trainer in deze eeuw, interim-trainers niet meegerekend. Kijken we naar de periode sinds het ontstaan van het betaalde voetbal in de jaren vijftig, dan presteerden alleen Vic Buckingham (1,11), Kurt Linder (1,17) en Jan Wouters (1,63) slechter. Bij zowel Buckingham als Linder ging het om hun tweede termijn als Ajax-trainer.

Kijken we alleen naar de Eredivisie, dan finisht Schreuder op een moyenne van 1,89 punten per wedstrijd. Sinds de geboorte van de Eredivisie in 1956 deden zes Ajax-trainers het slechter, onder wie Co Adriaanse en Wouters.

Na achttien speelrondes bekleedt Ajax slechts de vijfde plaats. De laatste keer dat de Amsterdammers in dit stadium van de competitie zo laag stonden was in het seizoen 1996/1997. Destijds stond Ajax zesde na achttien speelrondes. Die jaargang, de laatste onder Louis van Gaal, zouden de hoofdstedelingen als vierde besluiten.

De laatste Ajax-trainer die nog vroeger dan Schreuder werd ontslagen was Marcel Keizer in 2017. De huidige oefenmeester van Al Jazira moest halverwege het seizoen plaatsmaken voor Erik ten Hag.

De laatste maanden grossiert Ajax in gelijke spelen, maar de Amsterdammers gingen dit seizoen ook vaak onderuit. In totaal liet het team van Schreuder zich zeven keer verschalken: twee keer door Liverpool en Napoli in de Champions League, door PSV in de strijd om de Johan Cruijff Schaal en door PSV en AZ in de Eredivisie.

Ajax liet in de laatste vier thuisduels in de Eredivisie punten liggen, een evenaring van het negatieve clubrecord. De laatste keer dat de Amsterdammers zo'n serie neerzetten, was in het seizoen 2011/2012. In die jaargang kroonde Ajax zich na een sprint nog wel tot kampioen.

Eerder

Aanbevolen artikelen