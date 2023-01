Tadic vindt dat spelers Schreuder in de steek hebben gelaten tegen Volendam

Achteraf gezien had Ajax misschien na de laatste wedstrijd voor de winterstop tegen FC Emmen (3-3) afscheid van Schreuder moeten nemen. Dan had zijn opvolger alle tijd gehad om zijn selectie op de tweede helft van het seizoen voor te bereiden.

"Maar we hadden echt het gevoel dat het nog ging lukken", zei Tadic. "In de eerste wedstrijd na de winterstop tegen NEC speelden we een erg goede eerste helft. We hadden ruim voor moeten staan. Maar uiteindelijk speelden we weer gelijk. Dat is ons te vaak gebeurd."