Tadic vindt dat Ajacieden Schreuder in de steek hebben gelaten tegen Volendam

Dusan Tadic voelt zich verantwoordelijk voor het ontslag van trainer Alfred Schreuder bij Ajax. De aanvoerder van de Amsterdammers vindt dat hij en zijn ploeggenoten de coach hebben laten zitten met het 1-1-gelijkspel tegen FC Volendam.

"Door niet te winnen, hebben we hem in de steek gelaten", zei Tadic na de zevende competitiewedstrijd op rij zonder overwinning. "Met alle respect, maar dit duel hadden we zelfs zonder coach moeten winnen."

Tadic oogde een paar uur na de wedstrijd aangeslagen op het parkeerdek van de Johan Cruijff ArenA. Vlak na het duel met Volendam had algemeen directeur Edwin van der Sar zich in de kleedkamer gemeld. "Hij vertelde ons het nieuws over de trainer", vertelde de Serviër.

Even later kwam Schreuder zelf nog even afscheid nemen van zijn spelers. "Hij wenste ons succes", zei Tadic. "We moesten dicht bij elkaar blijven en kampioen worden. Ik denk dat hij een goede trainer is. Dat was hij ook al bij FC Twente. Maar er zijn ook oorzaken dat we minder presteren."

Zo nam Ajax afgelopen zomer afscheid van Sébastien Haller, Antony, Lisandro Martínez, Ryan Gravenberch, Noussair Mazraoui, André Onana, Perr Schuurs en Nicolás Tagliafico. "Dat waren wel heel veel goede spelers", zei Tadic. "En hoe vaak hebben we wel niet puntenverlies geleden terwijl we met 5-0 voor hadden moeten staan? Deze wedstrijd hadden we ook moeten winnen. Maar dat deden we niet."

Alfred Schreuder is niet langer trainer van Ajax. Foto: Getty Images

'Hadden echt het gevoel dat het nog ging lukken'

Achteraf gezien had Ajax misschien na de laatste wedstrijd voor de winterstop tegen FC Emmen (3-3) afscheid van Schreuder moeten nemen. Dan had zijn opvolger alle tijd gehad om zijn selectie op de tweede helft van het seizoen voor te bereiden.

"Maar we hadden echt het gevoel dat het nog ging lukken", zei Tadic. "In de eerste wedstrijd na de winterstop tegen NEC speelden we een erg goede eerste helft. We hadden ruim voor moeten staan. Maar uiteindelijk speelden we weer gelijk. Dat is ons te vaak gebeurd."

Tadic zei niet dat hij het ontslag van Schreuder terecht vindt. "Maar zo gaat het in het voetbal", zei hij. "Als je te lang niet presteert, dan komen ze vaak als eerste bij de trainer uit. Dat is niet altijd eerlijk. Maar zo werkt het nu eenmaal vaak. Dan maakt het ook niet meer uit of het terecht of niet terecht is."

Ajax gaat zondag in de negentiende Eredivisie-speelronde op bezoek bij Excelsior. Mogelijk zit de (tijdelijke) opvolger van Schreuder dan al op de bank.

Speelronde 19 Zaterdag 16.30 uur: PSV-Go Ahead

Zaterdag 18.45 uur: RKC-Emmen

Zaterdag 20.00 uur: Heerenveen-Vitesse

Zaterdag 20.00 uur: NEC-Sparta

Zaterdag 21.00 uur: AZ-FC Utrecht

Zondag 12.15 uur: Twente-Feyenoord

Zondag 14.30 uur: Excelsior-Ajax

Zondag 14.30 uur: Volendam-Groningen

Zondag 16.45 uur: Cambuur-Fortuna

