Nieuwe trainer Ajax mogelijk zondag tegen Excelsior al op de bank

Ajax heeft mogelijk zondag tijdens de uitwedstrijd tegen Excelsior al een nieuwe trainer op bank zitten. Het lijkt erop dat de club rekening hield met een vertrek van Alfred Schreuder, die donderdag na het 1-1-gelijkspel tegen FC Volendam ontslagen werd.

"We zijn bezig", zei algemeen directeur Edwin van der Sar donderdag kort na het ontslag van Schreuder over de opvolging. "Uiteraard liggen er wat scenario's. Intern of extern? Ik denk allebei. Als directie zijn wij altijd voorbereid op dingen die kunnen gebeuren."