Van der Sar over ontslag Schreuder: 'Pijnlijke maar noodzakelijke beslissing'

Algemeen directeur Edwin van der Sar had er geen vertrouwen meer in dat de resultaten onder de donderdag ontslagen Ajax-trainer Alfred Schreuder snel beter zouden worden. Hij vond het spel van de Amsterdammers onder Schreuder niet goed genoeg en het gelijkspel tegen FC Volendam was "de druppel".

"Het is een pijnlijke beslissing, maar ook een noodzakelijke beslissing", zei Van der Sar donderdagavond op een persconferentie in de Johan Cruijff ArenA. Een uur eerder was Ajax blijven steken op 1-1 tegen FC Volendam en in de tussentijd werd Schreuder ontslagen.

Van der Sar wilde niet zeggen hoe Schreuder reageerde. "Dat is iets tussen ons." De oud-doelman zei ook nog niet te weten wie de opvolger wordt van Schreuder, die afgelopen zomer begon als hoofdtrainer in de ArenA.

Onder leiding van Schreuder begon nog wel goed aan het seizoen, met onder meer een klinkende 4-0-zege op Rangers FC in de Champions League. "Maar daarna kwam de klad erin", zag Van der Sar. "De prestaties werden minder en het vertoonde spel ook. En het duel van vanavond was de druppel. Het spel is al langer niet goed en ik had niet het idee dat daar verandering in zou komen."

Ook assistent-trainer Matthias Kaltenbach is ontslagen door Ajax. Foto: Pro Shots

'Ontwikkeling van spelers stokte'

De supporters van Ajax riepen al langer om het vertrek van Schreuder. Tijdens het gelijkspel tegen Volendam werd veelvuldig met witte zakdoekjes gezwaaid en waren spreekkoren te horen. "Maar dat heeft geen invloed gehad", zei Van der Sar. "Nogmaals. het gaat mij om de resultaten en het vertoonde spel."

De slechte reeks van Ajax, dat voor het eerst in 58 jaar zeven Eredivisie-wedstrijden op rij niet gewonnen heeft, werd voor de winter al ingezet. Dat leidde volgens Van der Sar in de winterstop al tot een stevige evaluatie met de directie, de spelers en Schreuder.

"We deden daarna wat aanpassingen en dachten dat we dat we na het WK een goede herstart zouden beleven. Maar dat was niet zo en dat is jammer. We zagen ook dat de ontwikkeling van de spelers stokte. Dat heeft alles bij elkaar gezorgd voor dit besluit."

Stand boven in de Eredivisie 1. Feyenoord 18-41 (+27)

2. AZ 18-39 (+16)

3. PSV 18-35 (+22)

4. FC Twente 18-35 (+19)

5. Ajax 18-34 (+27)

