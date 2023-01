Ajax ontslaat trainer Schreuder na slechtste reeks in 58 jaar

Ajax heeft trainer Alfred Schreuder donderdagavond ontslagen. Eerder op de avond speelden de Amsterdammers in de Johan Cruijff ArenA met 1-1 gelijk tegen FC Volendam, waardoor de landskampioen voorlopig vijfde staat in de Eredivisie.

"Het is een pijnlijke beslissing, maar ook een noodzakelijke", lichtte algemeen directeur Edwin van der Sar toe. "Na een goede start van het seizoen verloren we vervolgens onnodig veel punten. Het gaat mij voornamelijk om het vertoonde spel. We hebben een aantal wedstrijden gehad waarin de ommekeer kon komen, maar dat is niet gebeurd."

Ook de samenwerking met assistent-trainer Matthias Kaltenbach wordt per direct beëindigd. De andere assistent-trainers, Michael Reiziger en Richard Witschge, leiden vrijdag de training.

Ajax wist donderdag voor de zevende keer op rij niet te winnen in de Eredivisie en heeft nu zeven punten minder dan koploper Feyenoord.

De vijftigjarige Schreuder was sinds afgelopen zomer werkzaam bij Ajax. Hij kwam over van Club Brugge en werd aangesteld als opvolger van de naar Manchester United vertrokken Erik ten Hag.

Het is nog niet bekend wie zondag op de bank zit tijdens de uitwedstrijd van Ajax tegen Excelsior. "Morgen komen we weer bij elkaar en dan zullen we daar een beslissing over nemen", zei Van der Sar een uur na het gelijkspel op een persconferentie. De even daarvoor ontslagen Schreuder sprak niet met de pers.

Supporters van Ajax riepen in de vijfde minuut van het thuisduel met FC Volendam op tot het ontslag van trainer Alfred Schreuder. Foto: Pro Shots

Van der Sar heeft nog geen opvolger voor Schreuder

Onder leiding van Schreuder werd Ajax eerder dit seizoen roemloos uitgeschakeld in de Champions League en verloor het in de strijd om de Johan Cruijff Schaal met 5-3 van PSV. Dieptepunt in het miljoenenbal was de 1-6-thuisnederlaag tegen Napoli, de grootste nederlaag ooit voor Ajax in Europees verband.

Ook in de Eredivisie ging het slecht. De laatste overwinning dateert van oktober. Het gelijkspel tegen Volendam werd Schreuder fataal. Het is voor het eerst in 58 jaar dat Ajax zeven Eredivisie-wedstrijden op rij niet gewonnen heeft.

In de vijfde minuut van de wedstrijd tegen Volendam riepen de Ajax-supporters met witte zakdoekjes en spandoeken al op tot het ontslag van Schreuder. Later in de wedstrijd werd ook via spreekkoren veelvuldig om het ontslag van Schreuder gevraagd. Kort na het gelijkspel kreeg de trainer te horen dat zijn tijd bij Ajax daadwerkelijk voorbij is.

Stand boven in de Eredivisie 1. Feyenoord 18-41 (+27)

2. AZ 18-39 (+16)

3. PSV 18-35 (+22)

4. FC Twente 18-35 (+19)

5. Ajax 18-34 (+27)

