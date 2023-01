Real Madrid bereikt halve finales Copa del Rey door zege op Atlético en Memphis

Real Madrid heeft zich donderdag geplaatst voor de finale van de Copa del Rey. De ploeg van trainer Carlo Ancelotti was na verlenging met 3-1 te sterk voor stadgenoot Atlético Madrid. Bij de bezoekers speelde invaller Memphis Depay ruim drie kwartier mee.

Álvaro Morata schoot de bezoekers al in de negentiende minuut op voorsprong. Hij kreeg de bal van Nahuel Molina en klopte doelman Thibaut Courtois. Atlético, waarbij Memphis op de bank begon, hield in de eerste helft goed stand met de defensieve speelwijze.

Rodrygo zorgde voor de gelijkmaker van Real. De Braziliaan mocht pas halverwege de tweede helft invallen. Met passeerbewegingen speelde hij vier verdedigers van Atlético uit en vervolgens schoot hij ook nog binnen. Vlak daarvoor had coach Diego Simeone Memphis in het veld gebracht. Beide ploegen kwamen in de resterende minuten niet meer tot scoren.

In de verlenging kwam Atlético met tien man te staan na de tweede gele kaart voor Stefan Savic. Benzema zorgde daarna voor de voorsprong van de thuisploeg. Memphis kreeg in de tweede helft van de verlenging nog een grote kans op de 2-2, maar hij schoot de bal in de handen van Courtois. Vinícius maakte het met een fraaie individuele actie in de extra tijd nog 3-1.