Dolend Ajax wint ook niet van FC Volendam en beleeft slechtste reeks in 58 jaar

Ajax is er donderdag ook niet in geslaagd te winnen van FC Volendam (1-1). De dolende ploeg van trainer Alfred Schreuder heeft nu zeven Eredivisie-wedstrijden op rij niet gewonnen en dat is de afgelopen 58 jaar niet voorgekomen.

Even zag het er zelfs naar uit dat Ajax zou gaan verliezen van de promovendus. Bij de eerste mogelijkheid voor Volendam, in de 59e minuut, kopte Damon Mirani raak (0-1). Ajax speelde zwak, maar kreeg in de loop van de tweede helft meer en meer kansen. Het was invaller Mohammed Kudus die in de tachtigste minuut een nederlaag voorkwam (1-1).

Door de het gelijkspel neemt de druk op Schreuder verder toe. Tijdens de wedstrijd zwaaide een deel van het publiek met witte zakdoekjes en werd geroepen om het vertrek van de coach.

De vraag is of Schreuder nog de tijd krijgt om te zorgen voor betere resultaten. Ajax staat na achttien speelronden vijfde, met zeven punten achterstand op koploper Feyenoord.

De fans van Ajax lieten hun onvrede blijken. Foto: Pro Shots

Harde kern zwaait met witte zakdoekjes

Na zes Eredivisie-wedstrijden op rij zonder zege was de onvrede voor het duel met FC Volendam al voelbaar donderdag in de ArenA. Zoals aangekondigd zwaaide de harde kern van Ajax in de vijfde minuut massaal met witte zakdoekjes, terwijl gezongen werd om het vertrek van Schreuder.

Ondertussen worstelde de ploeg van Schreuder op het veld. Met Brian Brobbey, Steven Bergwijn en Devyne Rensch terug in de basis lag het tempo te laag om Volendam kapot te spelen. Er waren wel wat kansjes. Een kopbal van Edson Álvarez werd gekeerd door Volendam-doelman Filip Stankovic en ook Bergwijn kreeg de bal na een slimmigheidje van Tadic niet langs de Servische keeper.

Het zat Ajax, dat in de eerste helft meer dan 80 procent balbezit had, ook niet mee. Vlak voor rust was er een scrimmage voor het Volendamse doel, waarbij de bal tegen de paal kwam en het Davy Klaassen net niet lukte om binnen te tikken.

Schreuder kon Ajax opnieuw niet naar de zege gidsen. Foto: ANP

Eerste mogelijkheid Volendam is raak

In de tweede helft drong Ajax meer aan. Een schot van Berghuis werd gekeerd door Stankovic en Klaassen kreeg de rebound er niet in. De frustratie was zichtbaar over het uitblijven van een doelpunt en tot overmaat van ramp voor de regerend landskampioen was het aan de andere kant wel raak bij de eerste mogelijkheid van Volendam. Mirani kopte in de 59e minuut een vrije trap van oud-Ajacied Carel Eiting binnen (0-1).

Met 0-1 op het scorebord nam de roep vanaf de tribunes om het vertrek van Schreuder toe. In de hoop een blamage te voorkomen bracht de trainer met Kudus en Francisco Conceição nieuwe aanvallers. Kansen waren er voor Brobbey, die de bal twee keer toe miste.

Even later viel ook pinchhitter Lorenzo Lucca in en tien minuten voor tijd had dat succes. De lange Italiaan kopte door op Kudus, die snoeihard binnenschoot (1-1).

Er volgde een slotoffensief, met een meerdere hachelijke momenten voor het Volendamse doel. Maar de winnende goal bleef uit voor Ajax, dat een van de slechtste periodes beleeft in deze eeuw.

