Schreuder bevestigt dat er mutaties komen in technische staf Ajax

Alfred Schreuder heeft donderdag bevestigd dat er waarschijnlijk mutaties komen in de technische staf van Ajax. Eerder op de dag meldden De Telegraaf en Voetbal International dat de clubleiding in gesprek is met Jong Ajax-trainer John Heitinga over een rol als assistent bij het eerste elftal

"Ik denk dat er de komende dagen iets gaat gebeuren", antwoordde Schreuder bij ESPN toen hij werd gevraagd naar de speculaties over veranderingen in de technische staf.

"Daar hoeven we niet moeilijk over te doen. Als er signalen uit de spelersgroep komen dan moet je dat serieus nemen", vervolgde de Ajax-trainer kort voor de Eredivisie-wedstrijd tussen Ajax en FC Volendam in de Johan Cruijff ArenA.

Het is niet duidelijk of er iemand plaats moet maken, mocht de 39-jarige Heitinga daadwerkelijk aan de staf worden toegevoegd. Michael Reiziger en de Duitser Matthias Kaltenbach zijn nu de twee belangrijkste assistenten van Schreuder.

Jong Ajax-trainer John Heitinga. Foto: Pro Shots

'Leenders doet veel goed werk'

De afgelopen week lekte ook uit dat tijdens een gesprek van de selectie met mental coach Joost Leenders bleek dat veel spelers ontevreden zijn over de staf.

"Ik heb heb het ook gelezen", zei Schreuder, die benadrukte dat Leenders veel vaker met spelers praat. "Joost werkt al vijf jaar bij Ajax en doet hartstikke goed werk. Het is niet nieuw dat hij met de staf of de spelers praat. En nu is daar iets over naar buiten gekomen."

Het gesprek van de selectie met Leenders was in de week voor De Klassieker tegen Feyenooord van afgelopen zondag. "Daarna hebben de spelers onderling ook nog een heel goed gesprek gehad", vertelde Schreuder. "Dat is alleen maar goed."

