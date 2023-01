Cambuur vergroot zorgen Groningen in door fans onderbroken degradatieduel

SC Cambuur heeft donderdag een belangrijke overwinning geboekt in de Eredivisie. Tegen degradatieconcurrent FC Groningen wonnen de Friezen knap met 0-1. Het duel werd in de 85e minuut stilgelegd omdat boze fans het veld bestormden.

Een groep van zo'n vijftien supporters betrad vijf minuten voor tijd het veld. Eén toeschouwer zwaaide met de cornervlag in de rondte. De groep probeerde de catacomben van de Euroborg te bereiken, maar werd daar tegengehouden. Het is onduidelijk of er arrestaties zijn verricht.

Technisch directeur Mark-Jan Fledderus heeft vanwege het uitblijven van prestaties al langer te maken met flinke kritiek. FC Groningen, dat in november trainer Frank Wormuth ontsloeg, is bezig aan het slechtste seizoen sinds het in de zomer van 2000 promoveerde naar de Eredivisie.

Op het moment dat de wedstrijd werd stilgelegd stond de 0-1-eindstand al op het scorebord. In de slotfase zorgde Daniel van Kaam er op spectaculaire wijze voor dat de ploeg van Sjors Ultee ging winnen. De middenvelder nam een hoge bal in één keer op zijn schoen en schoot tegendraads het winnende doelpunt tegen de touwen.

Na de onderbreking was Ramon Pascal Lundqvist nog dicht bij de gelijkmaker. De middenvelder verraste doelman Robbin Ruiter met een behendig lobje, maar raakte de lat. Daarna werd er niet meer gescoord.

Door de overwinning staat Cambuur op doelsaldo de laatste plaats af aan FC Volendam, dat net als Groningen twaalf punten heeft. Volendam kan Groningen en Cambuur later op donderdagavond in punten voorbij als het minimaal gelijkspeelt tegen Ajax in de Johan Cruijff ArenA. Die wedstrijd begint om 21.00 uur.

