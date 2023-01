Ronaldo met Al Nassr onderuit in Supercup onder toeziend oog van Makkelie

Cristiano Ronaldo is donderdag met Al Nassr uitgeschakeld in de Saoedische Supercup. De formatie van coach Rudi Garcia ging in de halve finale met 3-1 onderuit tegen Al Ittihad.

Danny Makkelie was de scheidsrechter in het sfeervolle Koning Fahdstadion in Riyad. De Nederlander zag dat Al Nassr na een kwartier spelen op achterstand kwam door een goal van Romarinho, die een voorzet knap tot doelpunt promoveerde.

Op slag van rust was Romarinho de aangever bij de 2-0 van Abderrazak Hamdallah. In de tweede helft tekende Anderson Talisca voor de aansluitingstreffer namens Al Nassr, maar in blessuretijd werd het nog 3-1 via Muhannad Shanqeeti.

Het is de eerste officiële nederlaag van Ronaldo in Saoedi-Arabië. De vijfvoudig Gouden Bal-winnaar verloor een week geleden de oefenwedstrijd van Al Nassr en Al Hilal tegen het Paris Saint-Germain van Lionel Messi (4-5).

Al Nassr was afgelopen zondag bij het officiële debuut van Ronaldo met 1-0 te sterk voor Al Ettifaq. Al Nassr gaat aan de leiding in de Saoedische competitie. De club speelt volgende week vrijdag een uitwedstrijd tegen middenmoter Al Fateh.

Makkelie poseerde voorafgaand aan de wedstrijd met onder anderen Ronaldo. Foto: Reuters

