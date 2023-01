Ajax gaat met Bergwijn en Brobbey op jacht naar broodnodige overwinning

Ajax begint donderdag met Steven Bergwijn en Brian Brobbey aan de Eredivisie-wedstrijd in de Johan Cruijff ArenA tegen FC Volendam. De twee aanvallers werden zondag in de Klassieker tegen Feyenoord (1-1) nog gepasseerd door trainer Alfred Schreuder, die met de Amsterdammers eindelijk weer eens wil winnen.

Ajax tegen FC Volendam begint donderdag om 21.00 uur in de ArenA en staat onder leiding van scheidsrechter Dennis Higler. Als de Amsterdammers winnen, stijgen ze van de vijfde naar de derde plaats in de Eredivisie.

Ajax, en in het bijzonder Schreuder, kan een zege zeer goed gebruiken, nadat de afgelopen zes Eredivisie-wedstrijden niet in winst werden omgezet. Dat is een negatieve primeur deze eeuw. De laatste keer dat de Ajax zeven keer op rij zonder zege bleef in de competitie was in het seizoen 1964/1965.